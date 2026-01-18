사진 = 신현빈 인스타그램

사진 = 신현빈 인스타그램

배우 신현빈이 자연스러운 미모가 드러나는 근황을 전했다.최근 신현빈은 자신의 인스타그램에 커피 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 신현빈은 따뜻한 조명이 감도는 카페 테이블에 앉아 커피잔을 앞에 두고 자연스러운 포즈를 취했다. 베이지 톤 후디와 레드 컬러 볼캡을 매치해 편안한 캐주얼 무드를 살렸고, 한 손으로 턱을 괴거나 손을 모은 채 웃음을 짓는 모습에서는 소탈한 매력이 드러났다. 테이블 위에 놓인 커피잔과 물컵, 여유 있는 좌석 배치와 창밖 풍경이 어우러지며 일상의 평온함을 강조했고, 과하지 않은 메이크업과 자연스러운 표정이 신현빈 특유의 청순한 분위기를 배가시켰다.이를 본 팬들은 "오늘도 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "청순하다" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.한편 신현빈은 1986년생으로 영화 '얼굴'에 출연했다. 이 영화는 제50회 토론토 국제 영화제 스페셜 프레젠테이션 부문 초청작이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr