사진 = 이유리 인스타그램

배우 이유리가 고급스러운 미모를 자랑했다.최근 이유리는 자신의 인스타그램에 꽃 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이유리는 밝은 실내를 배경으로 연노랑과 블루 톤의 꽃다발을 들고 정면을 응시했다. 부드럽게 웨이브진 헤어와 차분한 메이크업이 또렷한 이목구비를 강조했고, 블랙 톤 의상이 꽃다발의 색감을 한층 돋보이게 했다.꽃다발을 가슴 높이로 들어 올린 컷에서는 눈빛에 집중도가 더해졌고, 살짝 미소 지은 컷에서는 편안하면서도 우아한 분위기가 자연스럽게 드러났다. 포장지의 투명한 질감과 꽃잎의 색감이 어우러지며 사진 전체에 깔끔한 여운을 남겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "항상 이쁘시네요" "늘 고급스러워요" 등의 댓글을 남겼다.한편 이유리는 1980년생으로 2014년 MBC TV 드라마 '왔다! 장보리'에서 연민정 역을 맡아 악역 연기를 선보여 호평 받았으며 '아벚가 이상해' '거짓말의 거짓말' '마녀는 살아있다' 등에서 열연했다. 또 이유리는 2010년 띠동갑 연상의 목사 남편과 결혼식을 올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr