사진 = 고아라 인스타그램

배우 고아라가 숨막히는 비주얼을 자랑했다.최근 고아라는 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 고아라는 밝은 톤의 실내 공간을 배경으로 브라운 계열 아우터를 착용한 채 다양한 표정을 보여줬다. 자연스럽게 땋아 내린 헤어스타일이 부드러운 인상을 더했고 이마와 볼선을 따라 흐르는 잔머리가 얼굴 윤곽을 한층 또렷하게 살렸다.손을 머리 위로 올리거나 옷깃을 살짝 잡은 포즈에서는 담담하면서도 깊은 눈빛이 강조됐고 과하지 않은 메이크업과 촉촉한 립 표현이 전체적인 무드를 완성했다. 군더더기 없는 배경과 따뜻한 색감의 의상이 어우러지며 고아라 특유의 청초한 분위기가 고스란히 담겼다.이를 본 팬들은 "아름다워" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "세상에서 가장 아름다운 여자" "디즈니 공주" 등의 댓글을 남겼다.앞서 킹콩 by 스타쉽은 고아라와의 전속계약이 만료됐다고 밝혔다. 지난 2023년 계약을 체결한 이후 약 3년여 만에 결별하게 된 것이다. 킹콩 by 스타쉽 측은 "그동안 소속 아티스트로 함께해 준 시간에 감사드리며 고아라의 새로운 출발을 진심으로 응원한다"고 전했다.한편 1990년생인 고아라는 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr