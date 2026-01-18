사진=온라인 플랫폼 X 갈무리

그룹 블랙핑크 제니의 생일 파티 현장을 담은 영상이 온라인상에 퍼지며 선정성 및 안전 불감증 논란이 일고 있다.17일 온라인 플랫폼 X(옛 트위터) 등에는 "일본에서 제니의 생일을 축하하고 있다"는 설명과 함께 짧은 영상이 게재됐다. 해당 영상 속 제니는 클럽으로 추정되는 공간에서 음악에 맞춰 춤을 즐기는 모습이다.논란의 불씨는 제니의 주변 배경에서 지펴졌다. 영상 속 제니의 뒤편에는 란제리 룩에 가터벨트를 착용한 여성들이 샴페인을 든 채 호응하는 모습이 포착됐다. 이를 두고 일각에서는 유흥업소에서 여성을 시각적 장식 요소로 소비하는 소위 '샴페인 걸' 문화를 비판하며, 세계적인 영향력을 가진 아이돌이 이러한 환경에 노출된 점에 대해 거부감을 드러냈다.안전 문제에 대한 지적도 이어졌다. 영상에는 샴페인 병에 부착된 휴대용 폭죽 불꽃이 천장을 향해 치솟는 장면이 담겼다. 최근 스위스의 한 클럽에서 유사한 방식의 폭죽 불꽃이 천장으로 옮겨붙어 40여 명이 사망하고 100명 이상이 부상당한 참사가 있었던 만큼, 화재 위험성에 대한 우려의 목소리가 제기됐다.누리꾼들의 반응은 엇갈리는 양상이다. 비판적인 입장을 보인 이들은 "청소년 팬들에게 유해한 영향을 끼칠 수 있다", "여성을 성 상품화하는 문화를 소비하는 모습이 실망스럽다", "안전 사고에 대한 경각심이 부족해 보인다"고 지적했다.반면 옹호하는 측은 "성인이 사적인 자리에서 즐기는 것일 뿐", "단순히 노는 모습에 과도한 도덕적 잣대를 들이대는 것", "취향의 영역으로 봐야 한다"고 맞서고 있다.제니를 둘러싼 사생활 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2024년 실내 대기실에서 전자담배를 흡연하는 모습이 포착돼 곤욕을 치른 바 있다. 당시 연기를 스태프 면전에 내뿜는 행동으로 인해 실내 흡연 위반뿐 아니라 스태프를 향한 '갑질' 의혹까지 불거지기도 했다.한편 제니는 지난 16일부터 오는 29일까지 서울 종로구 유스퀘이크에서 첫 번째 사진전 'JENNIE PHOTO EXHIBITION [J2NNI5]'를 개최하고 팬들과 만나고 있다. 이번 전시와 함께 전 세계 3000부 한정 수량의 사진집도 발매됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr