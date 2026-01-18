사진 = 제니 인스타그램

블랙핑크 제니의 힙한 일상이 눈길을 끈다.최근 제니는 자신의 인스타그램에 "0116. Love you 엄마"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 제니는 베이지 톤의 벽을 배경으로 단정한 올림머리와 블랙 원피스, 화이트 터틀넥 레이어드 스타일로 시크한 분위기를 연출했다. 의상 허리 라인의 구조적인 실루엣과 밑단의 화이트 러플 디테일이 포인트가 되며 차분한 표정과 함께 클래식한 무드를 완성한다.제니 앞에는 선명한 코발트 블루 장미가 빼곡히 담긴 대형 꽃다발이 놓여 시선을 압도한다. 다른 컷에서는 꽃다발을 바라보며 웃음을 참는 듯 입을 가리거나 장미에 입을 맞추는 포즈로 장난기 있는 순간을 담아냈다. 붉은 장미가 가득 담긴 또 다른 꽃다발과 함께 얼굴을 파묻듯 기대는 장면도 포착돼 '0116'이라는 제니의 생일과 "Love you 엄마"라는 문구가 주는 의미를 더욱 진하게 만든다. 강렬한 블루와 레드 장미의 대비, 절제된 배경과 조명이 어우러지며 기념일의 감정이 사진 전체에 자연스럽게 번진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "생일 축하해" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 제니는 인스타그램에 게시물 하나 올릴 때 마다 최대 51만 1000달러 우리 돈으로 약 6억 8500만원을 번다고 추산됐다.한편 제니는 1996년생으로 올해 30세를 맞았다. 2016년 데뷔해 올해 9주년을 맞았다. 제니가 몸 담고 있는 블랙핑크는 오는 2월 27일 완전체 컴백을 예고했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr