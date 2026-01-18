사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 상큼한 미모를 자랑했다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 "verry verry happy to meet you"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 포스터와 사진이 빼곡히 붙은 벽 앞에서 캐릭터 도넛 박스를 양손에 들고 정면을 바라보며 또렷한 눈빛을 보여줬다. 핑크 톤의 도넛 장식과 크림 컬러 상의가 어우러져 상큼한 무드를 강조했고, 길게 내려온 웨이브 헤어와 자연스러운 메이크업이 얼굴선을 또렷하게 살렸다. 다른 컷에서는 채광이 스며드는 실내 공간에서 튜브톱 형태의 아이보리 톱과 블랙 팬츠를 매치해 슬림한 실루엣을 부각했다. 허리 라인을 따라 떨어지는 핏과 한쪽 다리를 살짝 굽힌 포즈가 사진에 리듬감을 더했고 군더더기 없는 배경이 장원영의 분위기를 집중시켰다.이를 본 팬들은 "진짜 상큼해" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "너무너무 귀엽다" "늘 예쁜 원영 공주" 등의 댓글을 남겼다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔했다.장원영은 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr