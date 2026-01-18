사진 = 변우석 인스타그램

모델 겸 배우 변우석의 일상이 한 편의 화보처럼 펼쳐지며 시선을 강하게 끌어당긴다.최근 변우석은 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 계정을 해시태그 하며 여러장의 사진을 올렸다.사진 속 변우석은 베레모를 눌러쓴 채 좌석에 기대 미소를 짓고 있다. 변우석 특유의 여유로운 표정과 또렷한 이목구비가 자연스럽게 드러난다. 무선 이어폰을 착용한 모습은 이동 중의 편안함을 전하면서도 특유의 분위기를 잃지 않는다.이어지는 사진에서는 가죽 재킷을 매치한 채 고개를 기울여 카메라를 응시하며 세련된 무드를 완성한다. 마지막 전신 사진에서는 마스크를 쓴 채 로비 공간을 걷는 장면이 담기며 베레모와 가죽 재킷, 블랙 팬츠의 조합이 조용하지만 강렬한 존재감을 만든다. 일상의 순간조차 스타일로 완성하는 장면들이 연속으로 이어진다.이를 본 팬들은 "왕자님" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 귀엽다" "존" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 쏟아냈다.변우석은 모델 활동을 넘어 연기 영역에서도 꾸준히 존재감을 넓히며 차기 행보에 대한 기대를 모으고 있다. 다양한 작품과 화보, 그리고 아이유와 찍은 드라마 공개 일정이 이어질 예정으로 앞으로 보여줄 새로운 얼굴에 관심이 집중되고 있다.한편 변우석은 1991년생으로 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr