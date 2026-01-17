사진 = 고아라 인스타그램

배우 고아라가 일상의 순간마저 화보로 만드는 근황 사진을 공개하며 변함없는 미모와 분위기로 시선을 집중시켰다.최근 고아라는 자신의 인스타그램에 하트와 말이 담긴 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 고아라는 차 안에서 자연광을 받으며 다양한 표정을 담아냈다. 부드러운 브라운 헤어와 내추럴한 앞머리, 은은한 메이크업이 어우러져 또렷한 이목구비가 더욱 강조된다. 턱선을 살짝 드러낸 옆모습 컷에서는 고아라 특유의 맑은 눈매가 깊이감을 더하고 안전벨트를 맨 채 머리에 손을 올린 모습에서는 꾸밈없는 일상의 분위기가 살아난다.휴대전화 화면 속 셀카에서는 입술을 살짝 내밀고 브이 포즈를 취해 사랑스러운 매력을 배가시키며 전체적으로 편안하지만 시선을 끄는 아우라가 사진마다 고스란히 담겼다.이를 본 팬들은 댓글로 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "눈이 어쩜 저렇게 예쁠까", "영원히 사랑해" 등의 반응을 보였다.앞서 킹콩 by 스타쉽은 고아라와의 전속계약이 만료됐다고 밝혔다. 지난 2023년 계약을 체결한 이후 약 3년여 만에 결별하게 된 것이다. 킹콩 by 스타쉽 측은 "그동안 소속 아티스트로 함께해 준 시간에 감사드리며, 고아라의 새로운 출발을 진심으로 응원한다"고 전했다.한편 1990년생인 고아라는 티빙 오리지널 '춘화연애담'에서 주연을 맡았다. 해당 작품은 지난달 공개된 19금 드라마로 당초 화리 공주 역은 고아성이 캐스팅됐으나 부상으로 하차하면서 고아라가 합류했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr