황신혜, 60대에도 '166cm·48kg' 개미허리…딸이 연애 독려한 이유 있네

배우 황신혜가 봄기운이 스며든 일상을 공개했다.
황신혜는 자신의 인스타그램에 "봄날같던 날"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.
사진 속 황신혜는 연두빛 니트에 아이보리 컬러의 멜빵 바지를 매치해 산뜻한 분위기를 완성했다. 초록 비즈 목걸이와 반지로 포인트를 더했고 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어와 은은한 미소가 부드러운 인상을 배가시켰다. 실내 공간에서 촬영된 사진에서는 창가로 들어오는 빛과 미니멀한 배경이 어우러지며 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈고 손을 들어 포즈를 취한 컷에서는 여유로운 표정과 함께 슬림한 실루엣이 돋보였다.
이를 본 팬들은 "너무이쁘시다 너무", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "어쩜 허리가 개미 허리 같아요", "비율이 좋타 언니는" 등의 댓글을 남겼다. 앞서 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에 출연한 황신혜는 "딸이 '엄마 지금도 너무 예쁘니까 연애 좀 하라'고 한다"며 "내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다. 이어 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다. 동거는 해도 결혼은 안 한다"고 선을 그으며 "주변에서 친구들이 날 너무 부러워한다"고 이야기했다. 한편 1963년생으로 60대인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
황신혜는 자신의 인스타그램에 "봄날같던 날"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.
사진 속 황신혜는 연두빛 니트에 아이보리 컬러의 멜빵 바지를 매치해 산뜻한 분위기를 완성했다. 초록 비즈 목걸이와 반지로 포인트를 더했고 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어와 은은한 미소가 부드러운 인상을 배가시켰다. 실내 공간에서 촬영된 사진에서는 창가로 들어오는 빛과 미니멀한 배경이 어우러지며 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈고 손을 들어 포즈를 취한 컷에서는 여유로운 표정과 함께 슬림한 실루엣이 돋보였다.
이를 본 팬들은 "너무이쁘시다 너무", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "어쩜 허리가 개미 허리 같아요", "비율이 좋타 언니는" 등의 댓글을 남겼다. 앞서 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에 출연한 황신혜는 "딸이 '엄마 지금도 너무 예쁘니까 연애 좀 하라'고 한다"며 "내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다. 이어 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다. 동거는 해도 결혼은 안 한다"고 선을 그으며 "주변에서 친구들이 날 너무 부러워한다"고 이야기했다. 한편 1963년생으로 60대인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT