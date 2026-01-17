황신혜, 60대에도 '166cm·48kg' 개미허리…딸이 연애 독려한 이유 있네

배우 황신혜가 봄기운이 스며든 일상을 공개했다.황신혜는 자신의 인스타그램에 "봄날같던 날"이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.사진 속 황신혜는 연두빛 니트에 아이보리 컬러의 멜빵 바지를 매치해 산뜻한 분위기를 완성했다. 초록 비즈 목걸이와 반지로 포인트를 더했고 자연스럽게 늘어뜨린 긴 헤어와 은은한 미소가 부드러운 인상을 배가시켰다.실내 공간에서 촬영된 사진에서는 창가로 들어오는 빛과 미니멀한 배경이 어우러지며 편안하면서도 세련된 분위기를 자아냈고 손을 들어 포즈를 취한 컷에서는 여유로운 표정과 함께 슬림한 실루엣이 돋보였다.이를 본 팬들은 "너무이쁘시다 너무", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "어쩜 허리가 개미 허리 같아요", "비율이 좋타 언니는" 등의 댓글을 남겼다.앞서 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에 출연한 황신혜는 "딸이 '엄마 지금도 너무 예쁘니까 연애 좀 하라'고 한다"며 "내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다. 이어 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다. 동거는 해도 결혼은 안 한다"고 선을 그으며 "주변에서 친구들이 날 너무 부러워한다"고 이야기했다.한편 1963년생으로 60대인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr