배우 이다해의 화려한 일상이 부러움을 자아낸다.
최근 이다해는 자신의 인스타그램에 "미국갔다 한국왔다 중국 와 있는데 또 한국갔다 미국갔다 다시 중국 와야하는 짬뽕적인 나의 삶.."이라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 이다해는 거리 벽화 앞에서 캐주얼한 스타일로 서 있는 모습, 차량 안에서 카메라를 향해 브이 포즈를 취한 셀카, 모자를 눌러쓴 채 또렷한 눈매만 클로즈업한 장면이 담겼다. 짧은 스커트와 니삭스, 편안한 니트 차림, 이동 중 자연광을 그대로 받은 얼굴까지 각기 다른 공간과 시간대가 이어지며 실제 '이동하는 삶'을 시각적으로 보여준다. 배경이 바뀌어도 표정과 분위기는 흐트러짐 없이 유지돼 글로벌 일정 속에서도 일상의 균형을 잃지 않는 인상을 준다.
사진을 본 팬들은 댓글로 "언니 너무 아름다우세요", "항상 응원해요", "너무너무 이쁘요", "화이팅", "글로벌하다해", "인형같아요" 반응을 남겼다. 한편 이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 끝에 결혼했다. 특히 서울에 건물 3채를 갖고 있어 총 자산 가치 약 325억원으로 추정 된다고 알려져 화제를 모으기도 했다. 현재 이다해는 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 MC로 출연 중이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 이다해는 자신의 인스타그램에 "미국갔다 한국왔다 중국 와 있는데 또 한국갔다 미국갔다 다시 중국 와야하는 짬뽕적인 나의 삶.."이라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 이다해는 거리 벽화 앞에서 캐주얼한 스타일로 서 있는 모습, 차량 안에서 카메라를 향해 브이 포즈를 취한 셀카, 모자를 눌러쓴 채 또렷한 눈매만 클로즈업한 장면이 담겼다. 짧은 스커트와 니삭스, 편안한 니트 차림, 이동 중 자연광을 그대로 받은 얼굴까지 각기 다른 공간과 시간대가 이어지며 실제 '이동하는 삶'을 시각적으로 보여준다. 배경이 바뀌어도 표정과 분위기는 흐트러짐 없이 유지돼 글로벌 일정 속에서도 일상의 균형을 잃지 않는 인상을 준다.
사진을 본 팬들은 댓글로 "언니 너무 아름다우세요", "항상 응원해요", "너무너무 이쁘요", "화이팅", "글로벌하다해", "인형같아요" 반응을 남겼다. 한편 이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 끝에 결혼했다. 특히 서울에 건물 3채를 갖고 있어 총 자산 가치 약 325억원으로 추정 된다고 알려져 화제를 모으기도 했다. 현재 이다해는 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 MC로 출연 중이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT