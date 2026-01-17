사진 = 이다해 인스타그램

사진 = 이다해 인스타그램

사진 = 이다해 인스타그램

배우 이다해의 화려한 일상이 부러움을 자아낸다.최근 이다해는 자신의 인스타그램에 "미국갔다 한국왔다 중국 와 있는데 또 한국갔다 미국갔다 다시 중국 와야하는 짬뽕적인 나의 삶.."이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이다해는 거리 벽화 앞에서 캐주얼한 스타일로 서 있는 모습, 차량 안에서 카메라를 향해 브이 포즈를 취한 셀카, 모자를 눌러쓴 채 또렷한 눈매만 클로즈업한 장면이 담겼다.짧은 스커트와 니삭스, 편안한 니트 차림, 이동 중 자연광을 그대로 받은 얼굴까지 각기 다른 공간과 시간대가 이어지며 실제 '이동하는 삶'을 시각적으로 보여준다. 배경이 바뀌어도 표정과 분위기는 흐트러짐 없이 유지돼 글로벌 일정 속에서도 일상의 균형을 잃지 않는 인상을 준다.사진을 본 팬들은 댓글로 "언니 너무 아름다우세요", "항상 응원해요", "너무너무 이쁘요", "화이팅", "글로벌하다해", "인형같아요" 반응을 남겼다.한편 이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 끝에 결혼했다. 특히 서울에 건물 3채를 갖고 있어 총 자산 가치 약 325억원으로 추정 된다고 알려져 화제를 모으기도 했다. 현재 이다해는 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 MC로 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr