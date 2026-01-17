사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수의 미모가 날이 갈수록 빛나고 있다.최근 지수는 자신의 인스타그램에 "Hello Kitty Hello Jisoo"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 지수는 헬로키티 콘셉트 공간에서 레이스 소재의 화이트 미니 드레스에 블랙 리본 디테일을 더한 스타일로 등장했다.핑크 컬러의 헬로키티 캐릭터와 손을 맞잡거나, 하트 쿠션을 안고 소파에 앉아 있는 모습, 헬로키티 인형과 꽃다발을 품에 안은 장면, 헬로키티 케이크 앞에서 밝게 미소 짓는 컷까지 이어지며 동화 같은 분위기를 완성했다.단정하게 올린 헤어스타일과 과하지 않은 메이크업은 지수 특유의 우아함과 사랑스러움을 동시에 강조했고 핑크와 화이트 톤의 공간 연출은 지수의 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.사진을 본 팬들은 댓글로 "이렇게 귀여워도 되나", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "기분이 너무 좋아지네", "지수에게 완벽하네" 등의 반응을 남겼다.앞서 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.한편 1995년생인 지수는 2016년 데뷔해 올해 9주년을 맞았다. 지수가 몸 담고 있는 블랙핑크는 오는 2월 27일 완전체 컴백을 예고했다임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr