원헌드레드 로고/사진제공=원헌드레드

원헌드레드가 100억원대 사기 혐의 피소 보도와 관련해 "고소장을 송달받은 사실이 없다"며 반박에 나섰다.16일 원헌드레드는 공식 입장을 통해 "당사 및 차가원 회장은 현재까지 어떠한 고소장도 정식으로 송달받은 사실이 없다"며 해당 보도에 대해 입장을 밝혔다.앞서 이날 한 매체는 엔터테크 기업 A사가 지난달 차가원 회장을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 경찰에 고소했다고 보도했다. 보도에 따르면, A사는 원헌드레드 산하 레이블 소속 아티스트들의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 위해 거액의 선급금을 지급했지만 계약이 제대로 이행되지 않았다면서 피해 금액이 100억원 이상이라고 주장했다.이에 대해 원헌드레드는 "보도에 언급된 A사와의 협업과 관련해 당사는 A사의 귀책 사유로 인해 더 이상 협업을 지속할 수 없다는 공식 입장을 이미 지난해 10월 명확히 전달했다"고 설명했다. 이어 이들은 "이후 당사는 A사가 기존에 진행 중이던 타 사업 및 관련 절차를 정리하고 마무리하기를 기다리고 있던 상황"이라고 덧붙였다.또한 원헌드레드는 선제적인 법적 대응을 자제해왔다는 점을 강조했다. 소속사는 "지난해 해당 사안과 관련해 A사를 상대로 법적 대응을 검토했지만 불필요한 오해와 혼선을 야기할 수 있다는 판단으로 고소 절차를 진행하지 않았다"고 밝혔다.그러면서 이들은 "향후 고소장이 공식적으로 접수되거나 수사 절차가 개시될 경우 당사는 정당한 권리 보호를 위해 맞고소를 포함한 모든 법적 조치를 취할 예정"이라고 강경 대응을 예고했다.선급금 부당 사용 의혹에 대해서도 선을 그었다. 원헌드레드는 "선급금과 관련해 어떠한 불법적 행위나 부당한 처분을 한 사실이 없다"면서 "회사 운영 과정에서 차가원 회장이 빅플래닛메이드, 원헌드레드, INB100에 지급한 개인 자금이 선급금으로 받은 금액보다 훨씬 크다"고 반박했다.끝으로 회사 측은 "충분한 반론권 보장 없이 이루어진 추측성 보도에 대해 깊은 유감을 표한다"면서 "근거 없는 추측과 일방적인 주장으로 당사와 소속 아티스트, 관련 종사자들의 명예가 훼손되지 않기를 바란다"고 전했다.안녕하세요. 원헌드레드입니다.금일(16일) 보도된 더팩트 기사와 관련해 사실관계를 바로잡고자 공식 입장을 밝힙니다.보도에 언급된 A사와의 협업과 관련하여, 당사는 A사의 귀책 사유로 인해 더 이상 협업을 지속할 수 없다는 공식적인 입장을 이미 지난해 10월 명확히 전달한 바 있습니다.이후 당사는 A사가 기존에 진행 중이던 타 사업 및 관련 절차를 정리하고 마무리하기를 기다리고 있던 상황이었습니다.또한, 당사 및 차가원 회장은 현재까지 어떠한 고소장도 정식으로 송달받은 사실이 없습니다.아울러 당사는 지난해 해당 사안과 관련해 A사를 상대로 법적 대응을 검토한 바 있으나 당시 불필요한 오해와 혼선을 야기할 수 있다는 판단으로 선제적인 고소 절차를 진행하지 않았습니다.향후 고소장이 공식적으로 접수되거나 수사 절차가 개시될 경우 당사는 정당한 권리 보호를 위해 맞고소를 포함한 모든 법적 조치를 취할 예정임을 분명히 밝힙니다.당사는 선급금과 관련하여 어떠한 불법적 행위나 부당한 처분을 한 사실이 없으며, 회사 운영 과정에서 차가원 회장이 빅플래닛메이드, 원헌드레드, INB100에 지급한 개인 자금이 선급금으로 받은 금액보다 훨씬 크다는 점을 알려드립니다. 이는 추후 법적 절차를 통해 명확히 소명될 것입니다.아울러 본 사안과 관련해 충분한 반론권 보장 없이 이루어진 더팩트의 추측성 보도에 대해서는 깊은 유감을 표하며 향후 적절한 대응을 검토할 예정입니다.끝으로 근거 없는 추측성 보도와 일방적인 주장으로 인해 당사와 소속 아티스트, 그리고 관련 종사자들의 명예가 훼손되지 않기를 바랍니다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr