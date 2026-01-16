이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

'100억 재산설' 방송인 김숙이 30대 시절 하우스 푸어로 지냈던 시절을 떠올렸다.15일 방송된 MBC '구해줘 홈즈'에서 김숙은 30대 초반 자산에 관한 이야기를 나누던 중 "정확히 그때 하우스푸어였다"고 밝혔다.그는 "지방에서 올라와서 집이 없으면 바로 내려가야 하는 상황이었다"며 집에 대한 갈망을 털어놨다. 주우재 또한 "지방에서 온 분들이 집에 대한 갈망이 더 생긴다. 저도 전세 테크에 투자했다. 조금 돈이 모이면 올인해서 전세에 넣었다"고 공감했다.양세형은 "저는 30대에 통장이 제일 저점을 찍었다. 부모님의 안정화를 시켜드리는 게 목표여서 사실상 돈 모은 건 30대 때 모은 거다. 고2때부터 일을 시작했다"고 얘기했다.앞서 한 방송 프로그램에서 김숙은 젊은 시절 집이 없었던 시절, 서러움을 고백한 바 있다. 그는 "꿈을 안고 서울로 상경했는데 이곳엔 내 집이 없었다"며 "서울 올라와서 반지하, 이모집, 전세 1년 살다가 전세값 올려서 살기도 했다"며 이사만 20번 이상했다고 밝혔다.한편, 최근 유튜브 '비보티비'에서 송은이의 '재산 100억 설'이 언급되자 "내가 생각보다 많이 모았고, 언니가 생각보다 조금 모았다"고 밝히며 재력을 간접적으로 공개해 많은 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr