넷플릭스

셰프 최강록이 당근 지옥에 참여했다면 어땠을까.16일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '흑백요리사2' 우승자 최강록과의 인터뷰를 진행했다. 13년 만에 취재진을 만난다는 그는 다소 긴장한 모습이 역력했다.최강록은 지난 시즌1에서 탈락 후 이번 시즌에 재도전하며 최후의 1인 자리까지 올랐다. 결승 당시 그는 깨두부를 넣은 국물 요리와 소주로 최종 우승을 차지했다.특히 최강록은 파이널에 가장 먼저 진출한 출연자가 됐다. 그는 첫 번째 세미파이널 미션인 '무한 요리 천국'에서 최고 점수를 받으며 파이널 진출을 확정 지었다. 최강록을 제외한 나머지 6명의 셰프는 '무한 요리 지옥' 당근 버전에 참여해야 했다.이날 최강록은 "당근 지옥에 나갔으면 떨어졌을 수도 있다. 조림을 했을지도 장담할 수 없다"라며 "어려운 미션인 것 같다. 시즌1 때 두부 지옥을 못해서 아쉬워서 이번엔 꼭 해야되겠다 했는데 이번에도 못 해서 아쉽다. 그렇지만 다행이다"라고 말했다.이어 "내가 요리를 잘해서 우승했다고 생각하지 않는다. 다 우승할 수 있는, 저력이 있는 분들이 나왔다"고 겸손함을 보였다. 준우승자인 요리괴물에 대해서도 "대단한 스킬로 요리하는 분"이라고 칭찬했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr