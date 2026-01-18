사진제공=tvN

'스프링 피버'가 배우 안보현과 이주빈의 로맨스로 안방극장의 취향을 정조준하며 시청률과 화제성을 동시에 끌어올리고 있다.tvN 월화드라마 '스프링 피버'는 서울에서 충격적인 사건을 겪은 후 시골 학교에 내려온 고등학교 교사 윤봄(이주빈 분)과 순애보를 간직한 열혈 청년 선재규(안보현 분)의 이야기를 그린 로맨틱 코미디로 동명의 웹소설을 원작으로 한다.현재 4회까지 방송된 '스프링 피버'는 부담 없이 웃을 수 있는 병맛 코드와 직진형 남자 주인공 선재규의 매력을 전면에 내세웠다. 특히 불타는 심장을 가진 테토 남주 선재규는 솔직하고 거침없는 표현으로 윤봄은 물론 시청자들에게 신선한 설렘을 선사하며 매회 강한 존재감을 발휘하고 있다.바닷가 마을을 배경으로 한 정겨운 분위기와 현실감 넘치는 사투리 역시 '스프링 피버'만의 차별점이다. 시청자들은 "사투리가 찐이라 경상도인으로서 마음이 편하다", "사투리 자연스럽게 잘해서 놀랐는데 안보현 배우 진짜 부산 출신이었네" 등의 긍정적인 반응을 보였다.이에 '스프링 피버'는 TV-OTT 드라마 화제성 4위를 달성했다.(2026. 1. 14. 기준 / 굿데이터코퍼레이션) 방송 첫 주에 비해 무려 26계단 상승한 기록이다. 또 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 부문에서 안보현이 3위, 이주빈이 6위에 이름을 올렸다.뿐만 아니라 방송 2주 만에 관련 클립 디지털 조회수 1억 뷰 달성을 코앞에 두고 있다. 이는 앞서 tvN에서 방영했던 '폭군의 셰프', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '선재 업고 튀어'가 방영 초반 기록했던 조회수와 비슷한 수치다.'스프링 피버' 5회는 오는 19일 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr