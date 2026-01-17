사진=스토리제이 컴퍼니

과거 몸짱 아이돌로 유명했던 그룹 씨스타 출신 김다솜이 로맨틱 코미디로 안방극장에 찾아온다.김다솜이 출연하는 채널A 새 토·일 드라마 '아기가 생겼어요'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로, 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디다.2010년 데뷔한 1992년생 김다솜은 태한호텔 매니저이자 장희원(오연서 분)의 단짝 '황미란'역을 맡아, 불도저 같은 직진 매력을 선보일 예정이다. 또한 지난 12일 공개된 '아기가 생겼어요' 하이라이트 영상에서 남사친 차민욱(홍종현 분)과의 미묘한 관계가 포착되면서, 그가 보여줄 서사와 관계성에 궁금증을 높였던 터.이 가운데 김다솜의 '아기가 생겼어요' 포스터 촬영 현장 비하인드 컷이 공개돼 이목을 집중시킨다. 공개된 사진 속 김다솜은 '로맨스 코미디' 분위기가 물씬 풍기는 표정과 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다. 그는 햇살처럼 밝은 미소를 짓기도 하고, 한쪽 눈을 감아 윙크하며 싱그럽고 사랑스러운 매력을 한껏 뽐내고 있다.그동안 김다솜은 tvN '우연일까', MBC '꼭두의 계절', ENA '살롱 드 홈즈' 등 다양한 장르의 작품에서 안정적인 연기력을 바탕으로 찰떡같은 캐릭터 소화력을 보여준 바 있다. 이처럼 자신만의 색깔로 배우로서의 입지를 탄탄하게 다져가고 있는 그가 '아기가 생겼어요'에서는 어떤 매력을 보여줄지 기대감을 높인다.김다솜을 비롯해 최진혁, 오연서, 홍종현이 출연하는 '아기가 생겼어요'는 17일(토) 밤 10시 30분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr