[사진 = Mnet '엠카운트다운' 방송 화면 캡처]

그룹 엔싸인이 화려한 컴백을 알렸다.엔싸인은 지난 15일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 'Funky like me(펑키 라이크 미)' 무대를 꾸몄다.이날 엔싸인은 레트로하면서도 각자의 개성이 느껴지는 스타일링으로 한층 물오른 비주얼을 드러냈다. 엔싸인은 자연스러운 표정 연기와 팀 케미스트리가 돋보이는 안무, 에너지가 느껴지는 라이브로 무대를 완성하며 7인 7색 매력을 발산했다.특히 팀 PEAK & PITCH가 무대에 함께 올라 남다른 시너지를 드러내며 보는 재미를 더했고, 독보적인 스테이지 장악력으로 완성도 높은 무대를 펼쳤다.'Funky like me'는 엔싸인이 지난해 6월 발표한 스페셜 앨범 'Itty Bitty(이티 비티)' 이후 약 7개월 만에 발매하는 신보다. 세대를 초월해 사랑받는 레트로의 향을 감각적으로 녹여낸 앨범이다.동명의 타이틀곡 'Funky like me'는 정통 소울 앤 펑크 장르의 강렬하고 펑크한 리듬이 돋보이는 곡으로, 유명 프로듀서 김창환이 작사 및 작곡에 참여해 음악적 시너지를 더했다. 여기에 완성도 높은 장르 소화력으로 주목받고 있는 팀 PEAK & PITCH와의 협업으로 색다른 변신을 선보이며 폭발하는 열기와 에너지로 리스너들을 단숨에 매료시키고 있다.최근 일본 도쿄, 나고야 공연을 성황리에 마친 엔싸인은 오는 3월까지 오사카, 센다이, 삿포로, 후쿠오카 등에서 엔싸인 재팬 투어 25/26~더 베스트 이어즈 오브 아워 라이브즈~를 개최하고 팬들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr