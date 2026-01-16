사진=이던 SNS

가수 이던(본명 김효종)이 건강해진 근황을 전했다.이던은 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이던이 한 행사에 참석해 디제잉을 선보이고 이내 샴페인을 든 채 분위기를 만끽하고 있는 모습. 특히 살짝 오른 볼살 그리고 과거와 달리 건강해진 혈색을 보여 눈길을 끌었다.던은 2016년부터 가수 현아와 교제했다. 2018년 8월 열애 사실을 공식 발표한 후 점점 창백해지는 혈색과 야위어가는 몸으로 일부 팬들의 걱정을 자아냈다.한편 던은 가수 현아와 2022년 11월 결별했다. 현아는 2024년 10월 평소 친분이 깊었던 프로듀서 겸 래퍼 용준형과 백년가약을 맺었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr