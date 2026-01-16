엔하이픈/ 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈이 재계약과 관련해 입을 열었다.엔하이픈(ENHYPEN·정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 지난 14일 서울 마포구의 한 카페에서 미니 7집 'THE SIN : VANISH'(더 신: 배니시) 발매 기념 인터뷰를 열었다.지난 2020년 11월 데뷔한 엔하이픈은 어느덧 데뷔 6년 차를 맞았다. 재계약을 논의할 만한 시점인 만큼, 이들의 재계약 여부를 두고 눈길이 쏠렸다.이날 재계약과 관련된 질문에 리더 정원은 "아직 논의된 바는 없다"고 말을 아꼈다. 그러면서도 "엔진(팬덤명)들을 위해 좋은 결과 있도록 노력하겠다"고 말했다.미니 7집 'THE SIN : VANISH'는 인간과 뱀파이어가 공존하는 사회의 금기를 깨고 사랑의 도피를 감행한 연인의 서사를 담은 앨범이다. 지난해 음악 시상식 대상을 휩쓴 엔하이픈의 2026년 첫 앨범이자, 죄악을 모티브로 한 새 앨범 시리즈의 서막을 여는 작품이다. 타이틀곡 'Knife'(나이프)는 어떤 위협에도 굴하지 않고 맞서겠다는 연인의 자신감을 표현한 힙합 곡으로, 타격감 넘치는 트랩 비트와 날 선 신스 사운드가 특징이다.엔하이픈의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'는 16일 오후 2시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr