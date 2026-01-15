사진=텐아시아DB

파우가 컴백 일정을 확정하며 2026년 첫 행보에 본격 시동을 걸었다. 멤버 요치는 2021년경 빅히트 뮤직이 기획한 Trainee A(트레이니에이)에 합류해 연습생 생활을 이어갔지만, 2022년 데뷔가 무산되며 퇴사한 것으로 알려졌다. 그는 알파드라이브원 이상원과 이리오와 함께 데뷔를 준비했었다고 알려졌다.파우(POW, 요치 현빈 정빈 동연 홍)는 오는 28일 컴백을 확정하고, 타이틀 포스터와 플랜 포스터를 동시에 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. 15일 공식 SNS를 통해 공개된 타이틀 포스터에는 싱글 앨범 'COME TRUE' 발매 소식과 함께 동명의 타이틀곡 'Come True(컴 트루)'가 첫 공개돼 팬들의 기대감을 단숨에 끌어올렸다.신곡 'Come True'는 일본을 대표하는 아티스트 m-flo(엠-플로)의 명곡 'Come Again'을 샘플링한 곡으로, m-flo의 멤버이자 프로듀서인 ☆다쿠 다카하시(Taku Takahashi·타쿠 다카하시)가 직접 프로듀싱에 참여해 완성도를 한층 끌어올렸다. 여기에 밴드 신인류의 보컬 신온유가 피처링과 작사, 작곡에 참여해 신선한 감성을 더했다. 파우만의 스타일로 재해석된 'Come True'는 세대를 잇는 사운드와 새로운 감성을 동시에 담아내며 리스너들의 기대를 모은다.플랜 포스터에 따르면, 파우는 16일 '이매지너리 시나리오', 23일 '사운드 샘플러', 27일 타이틀곡 'Come True' 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다. 컴백 전부터 다양한 프로모션 콘텐츠를 통해 앨범의 분위기와 콘셉트를 미리 엿볼 기회를 제공한다.파우는 1월 초 공개한 모션 티저를 통해 "Dreams come true in 2026. POW coming this January."라는 메시지로 1월 컴백을 예고한 바 있다. 지난 한 해 동안 '1년 4컴백'이라는 이례적인 행보를 이어가며 음악 활동은 물론 공연, 자체 콘텐츠, 기부 활동까지 폭넓은 영역에서 존재감을 각인시킨 파우가 이번 컴백을 통해 또 어떤 도약을 보여줄지 관심이 집중된다.그리드엔터테인먼트는 "파우는 1월 컴백을 통해 한층 성장한 음악과 성장한 모습을 보여줄 것"이라며 "타이틀 포스터와 플랜 포스터를 시작으로 다양한 티저 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 팬들과 소통할 예정"이라고 전했다.파우는 오는 28일 신곡 'Come True'를 통해 2026년 첫 컴백 무대를 선보이며 새로운 챕터의 포문을 연다. 음악적 스펙트럼을 확장해온 파우의 이번 컴백이 어떤 반향을 불러일으킬지 기대된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr