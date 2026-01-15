사진=유튜브 채널 '집 나간 정선희'

방송인 정선희가 발레에 입문했다.지난 14일 정선희의 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 '수지가 시작한 취미 발레, 정선희도 해봄 (연예인 입문자 리얼 후기)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속에는 정선희가 발레를 배우기 위해 한 아카데미를 찾은 모습. 최근 여자 연예인들 사이 발레가 유행처럼 번지기 시작하자 정선희 역시 호기롭게 도전했다.그러나 정선희는 본격적인 수업에 앞서 발레 복장에서부터 충격을 받았다. 살색 스타킹에 작은 사이즈의 발레복들을 마주한 정선희는 결국 옷들을 꺼내던 중 내동댕이쳐 웃음을 자아냈다.한편 정선희는 1992년 SBS 1기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 그는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나 1년 만에 사별을 겪었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr