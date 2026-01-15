요리괴물 이하성, '거친 언행' 공식 사과했다 "절박해서…폐 끼쳐서 죄송"[TEN이슈]

사진=넷플릭스 코리아 유튜브 채널 영상 캡처

넷플릭스 요리 서바이벌 예능 '흑백요리사2'에서 흑수저 '요리괴물' 이하성이 준우승을 차지한 가운데, 방송 중 거친 언행에 대해 사과했다.지난 14일 넷플릭스 코리아는 공식 유튜브 채널을 통해 '뉴욕 현지에서 온 요리괴물, 이하성 셰프와의 인터뷰 | 흑백요리사 시즌2 | 넷플릭스'라는 제목의 영상을 공개했다.영상은 '흑백요리사2'의 준우승자 '요리괴물' 이하성과의 인터뷰 내용이다. 흑수저 참가자 요리괴물 이하성은 "뉴욕에 레스토랑 오픈을 준비하고 있는데, 그 공사가 막바지여서 현장 점검 계속하고, 다이닝룸에 기물들 들어오는 거 점검하고 그러고 지내고 있다"고 미국 뉴욕에서의 근황을 밝혔다.'흑백요리사2' 참여 계기에 대해 요리괴물은 "봄에 촬영했는데, 그 당시 제가 조금 일적으로 잘 풀리지 않을 때였다. 시즌1 촬영했던 히든천재 김태성 셰프가 사회에서 만난 친한 친구다. '하성아 여기 나가 봐라. 스스로 자신감을 얻는 계기가 됐으면 좋겠다' 추천해줘서 나가게 됐다"고 말했다. 뉴욕에서 실시간 시청했냐는 물음에 "시즌1도 재밌게 봤다. 아는 셰프들이나 친구들도 시즌1에 많이 출연했다. 새로운 에피소드가 뉴욕 시간으로는 항상 새벽에 공개된다. 여기 뉴욕에 있는 요리사 동생들과 매주 재밌게 봤다. 시즌2도 시간 맞춰서 같이 보고 있다"고 전했다. 시즌2 방영 후 주변 반응에 대해 요리괴물은 "길 지나가다 보면 인사해 주고 사진 찍어달라는 분도 계신다. 어릴 때 연락 안 됐던 친구들이 연락 오는 친구도 있다"고 말했다.요리괴물은 참가 당시 '검은 수염'과 관련된 TMI도 밝혔다. 그는 "방송이라서 까만색으로 염색하고 간 거다. 그래서 좀 더 까맣게 나왔다"고 털어놓았다. 또한 "면도를 어릴 때부터 시작하긴 했다. 20대 초반에는 콧수염만 있었다. 20대 중반부터 밑까지 있었다. 수염이 아예 없는 모습은 저도 제가 어떻게 생겼는지 기억이 안 난다"고 했다.한국에 체류하며 어떻게 촬영을 준비했느냐는 질문에 요리괴물은 "레스토랑이 있는 상황도 아니고 백수였다. 지금도 백수다. 주방 기물도 없어서 한국에는 칼가방 하나 들고 갔다. 어떤 미션이 있을 때는 주변에 업장하고 있는 친구들에게 빌려 썼다"고 답했다. 시즌2에서 인상 깊었던 음식으로는 흑수저 술 빚는 윤주모가 패자부활전에서 만든 황태국, 그리고 흑백 연합전 당시 백수저 임성근 셰프와 흑수저 술 빚는 윤주모가 함께 내놓은 돼지갈비 요리를 꼽았다. 또한 세미 파이널 '무한 요리 천국' 미션에서 백수저 최강록 셰프가 만든 '찐 초밥'도 언급했다. 요리괴물은 "3시간 다 써서 만든 찐 초밥을 정말 먹어보고 싶었다"고 말했다. 자신의 베스트 음식을 뽑아달라고 하자 요리괴물은 "제가 만들었던 음식은 다 부끄럽다"며 민망해했다.요리괴물은 흑백 연합전에서 백수저 손종원 셰프와 팀을 이뤘다. 손종원 셰프와의 케미에 대해 요리괴물은 "수년 전에 라망 시크레에서 같이 행사했던 경험도 있고 미국에서 비슷한 경험도 해서 조금 더 손쉽게 합을 맞출 수 있지 않을까 생각해 2인 1조 팀 미션에서 선택해서 골랐다. 그게 잘 맞아떨어진 것 같다"며 만족스러워했다.흑백 연합전 미션 당시 손종원 셰프 옆에서 활짝 웃은 이유에 대해서는 "타임라인이라는 게 같이 짠 거였다. 작가님들이 프린트 해준다고 해서 종원이 형이 갖고 계셨다. 5분 단위로 짰는데, 2분 단위로 짠다는 그런 험한 말을 해서 웃음이 나왔다"고 비하인드를 전했다.두 사람은 흑백 연합전 직후 1대 1 사생전을 치르게 됐다. 요리괴물은 "제작진 대단하다. 조리대를 돌려놓을 생각을 하다니 극악하다고 생각이 첫 번째로 들었다. 두 번째로는 너무 잘하는 셰프님이고 폼이 좋은 분인데 이길 수 있을까 생각이 들었다. 그런데 위로 올라간다면 언젠가 또 만나야 되는 상황이 생길 거니까 주어진 대로 잘 준비해야겠다고 생각했다"고 말했다.요리괴물은 결승전에서 최강록 셰프와 대결했고, 준우승을 차지했다. 그는 "내가 잘해서 준우승했다는 생각이 들지는 않는다. 운이 좋았던 것 같다. 미션이나 흐름에 있어서 다들 잘하는 분들이 많다. 제가 윤주모만큼 떡볶이를 맛있게 만들 수 있지 않을 거고 일식하는 분들만큼 생선을 잘 잡히도 못할 것이다. 미션이 저한테 운이 좋았다"고 말했다. 이어 "준우승이지만 아쉬운 것보다는 재밌게 촬영했다. '요리'라는 주제 안에서 요리사들이 주방에서 해볼 수 없는 환경에 놓여 있어서 재밌고 좋은 경험 잘 했다"고 전했다.요리괴물은 촬영 당시 "절박하고 간절했다"고 심정을 토로했다. 이어 "제가 그동안 좋은 식당에서 운 좋게 일했고, 그게 연결돼서 레스토랑 오픈하는 데 있어서 큰 어려움 없이 할 수 있을 줄 알았는데 그러지 않다는 생각이 계속 저를 갉아먹었던 것 같다. 더 열심히 했어야 됐나, 더 노력을 안 했나 생각 들더라. 촬영에서까지 제가 좋은 성적을 거두지 못하면 지금까지 했던 게 물거품이었을 수도 있겠다는 생각이 들어서 행동이나 말에 제 언행이 조금 더 세게 표현됐던 것 같다"고 반성했다. 그러면서 "그로 인해 많은 분들한테 좀 불편함을 드렸던 것 같다. 저 혼자 그렇게 언행했던 거였는데, 저 때문에 노고가 많았던 제작진들한테 좀 폐가 되는 느낌이다. 참 죄송하다. 시청자들에게도 불편함을 드려서 죄송하다"고 사과했다. 또한 "주방에서 요리하는 모습으로 계속 남는 요리사일 거니까, 뉴욕에 오시면 식사하러 와주시면 감사하겠다"고 전했다.우승자 최강록에게는 "사석에서 뵌 적도 없고 촬영 이후롣 못 뵀지만 손맛이 좋은 분 같다. 저는 더 열심히 해야 된다고 생각하는데 손맛은 타고 나는 것 같다. 언젠가 만나게 되면 조림 한번 꼭 배워보고 싶다"고 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr