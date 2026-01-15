사진=텐아시아DB

지코가 개인적으로 인상 깊었던 참가자들이 탈락했다고 밝혀 궁금증을 키웠다.15일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서는 Mnet 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니12' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 최효진 CP를 비롯해 프로듀서 지코(ZICO)·Crush, GRAY(그레이)·로꼬, 제이통·허키 시바세키, Lil Moshpit·박재범 등 총 8인이 참석했다.'쇼미더머니12'는 Mnet과 티빙(TVING)을 통해 동시 첫 방송 된다. 2012년 첫선을 보인 이후 재능과 개성을 겸비한 래퍼들을 발굴하며 한국 힙합을 메이저 장르로 끌어올렸다는 평가를 받아온 프로그램이다. 2022년 12월, 이영지의 우승과 함께 시즌 11을 끝으로 막을 내린 뒤, 약 4년 만에 새 시즌으로 돌아왔다.크러쉬와 한 팀을 이룬 지코는 팀의 강점에 관해 "우리 팀의 색깔 혹은 장점이라고 불릴 수 있을 만한 점은 우리 둘 다 굉장히 여러 장르를 넘나드는 아티스트이기 때문에 참가자분들에게도 그들이 잘하고 있는 것뿐만 아니라 한 장르에 국한되지 않은 다양한 시도를 통해 각자가 가진 포텐을 최대한 보여드릴 예정"이라고 설명했다.이어 "무엇보다 중요하게 생각하는 건 '쇼미더머니'라는 프로그램이 방송을 통해 대중과 팬, 두 채널 모두에 전달된다는 점"이라며 "양쪽을 충분히 만족시킬 수 있는 결과물이 나올 수 있도록 노력하고자 한다"고 덧붙였다.기억에 남는 참가자를 묻는 말에는 "기억에 남는 참가자분들이 다 떨어졌다"며 솔직한 답변을 내놨다. 이어 "지금 새롭게 기억에 남는 친구에 대해 말씀드리면 스포일러처럼 보일 수 있어 이 자리에서는 삼가겠다"고 말해 눈길을 끌었다.'쇼미더머니12'는 오늘(16일) 오후 9시 20분 Mnet에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr