사진=신정환 SNS

그룹 컨츄리꼬꼬 출신 신정환이 팬 사랑을 공유했다.신정환은 15일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 게시물을 공유했다.공유된 게시물 속에는 한 팬이 신정환이 지난 14일 출연한 유튜브 웹 예능 '노빠꾸탁재훈' 방송분을 시청하고 있는 모습. 해당 팬은 "너무 보고 싶었던 컨츄리꼬꼬 투샷을 봐서 반가웠어요"라며 신정환을 향해 "제가 처음으로 알게 된 연예인이 컨츄리꼬꼬였는데, 그때나 지금이나 변함없이 귀여우시고 멋지세요"라고 칭찬했다.해당 팬은 시청 인증과 함께 컨츄리꼬꼬의 CD 그리고 액자 안에 담긴 신정환의 사진 등을 함께 첨부했다.한편 신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속 기소됐으며, 징역 8개월을 받고 수감됐다. 수감 6개월 만인 2011년 12월 가석방된 후 2014년, 12살 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr