사진=유튜브 채널 '방가네'

사진=유튜브 채널 '방가네'

사진=유튜브 채널 '방가네'

그룹 엠블랙 출신 미르가 결혼식을 올린 지 불과 일주일 만에 삭발을 감행했다.지난 13일 유튜브 채널 '방가네'에는 미르의 삭발 과정을 담은 영상 콘텐츠가 업로드됐다.영상 속 고은아는 "갑자기 (미르가) 머리를 밀겠다고"라며 동생의 돌발 행동을 알렸다. 이에 미르는 "결혼식 한 지 10일도 안 됐는데"라고 상황을 인지하면서도 삭발 의지를 드러냈다. 미르의 아내는 "머리 밀어도 괜찮냐"는 질문에 "괜찮다"고 답했으나, 모친은 "아니 왜 갑자기 머리를 미냐"며 당혹감을 감추지 못했다.미르는 삭발을 결심한 배경으로 두피 건강 문제를 꼽았다. 그는 "이 맘때 쯤 되면 머리에서 뭐가 떨어진다. 두피가 약하고 머리카락도 많고, 그리고 좀 쑤시다"며 "바로 0.8mm로 간다"고 예고했다.이발은 고은아가 먼저 시작했다. 하지만 고은아가 서툰 실력을 보이자 미르는 "제일 당황한 사람은 나다. 이상하게 잘라서 내가 너무 수치스럽고 부끄럽다"고 토로해 주변을 폭소케 했다.이어 미르의 아내가 이발기를 이어받아 마무리에 나섰다. 삭발 후 미르의 붉은 두피가 드러나자 아내는 "두피가 빨갛다"며 놀란 기색을 보였다. 이에 미르는 "두피가 약해서 그렇다. 두피가 이렇게 빨갛다. 두피가 아파서 내가 숨 쉬게 하려고 이러는 거다"라고 설명했다.파격적인 변신 후 고은아는 "귀엽다"는 반응을 보였고, 미르의 아내 또한 "근데 언니 괜찮지 않냐"며 남편을 향한 변함없는 애정을 과시했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr