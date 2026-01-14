사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 29기 남자 출연자가 돌발 행동을 보인다.14일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 최종 선택 전날 밤 솔로나라 29번지를 초토화시킨 빌런을 참교육하는 솔로녀의 활약상이 공개된다.솔로나라 29번지에서의 5일 차 밤, 한 솔로남은 급발진 풀액셀을 밟다 못해 아예 부숴버리는 로맨스 대참사를 일으킨다. 한 치 앞을 예상할 수 없는 이 솔로남의 돌발 행동에 MC 송해나는 "나 어떡해야 돼? 무슨 생각을 하면서 사는 거야?"라면서 인상을 찌푸린다. 데프콘 역시 "(솔로남이) 폭주를 하고 있다"고 걱정한다.심지어 이 솔로남은 "좀 쉬어야 할 거 같다"는 제3자의 조언에도 불구하고 한 솔로녀에게 대화를 신청한 뒤, 밑도 끝도 없는 돌출 발언을 이어간다. 이를 지켜보던 송해나는 "어떻게 저럴 수가 있나?"며 대리 충격을 호소한다. 그 순간 '나솔 오은영'에 빙의한 솔로녀가 등장해 솔로남에게 "너 빌런이야? 정신 차려 진짜!"라고 명치를 때리는 한마디를 던진다. 이어 그는 "대체 왜 그래? 너 대단히 이상하게 행동하고 있어!"라고 질책한다. 속 시원한 상황에 데프콘은 "잘한다!"라고 외치고, 송해나 역시 "제대로 혼나네!"라며 안도의 한숨을 내쉰다.솔로나라 29번지를 뒤집어 놓은 솔로남과 '나솔 오은영'의 정체는 이날 오후 10시 30분에 방송되는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr