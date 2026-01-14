13억 로또 1등 당첨됐다더니…김구라 때문에 긴급회의 소집, "기피 대상" ('라스')

사진제공=MBC

13억 로또 1등에 번호를 맞춰 당첨된 마술사 최현우가 '라디오스타'를 위해 마술 쇼를 준비했다.14일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 박근형, 송옥숙, 최현우, 원희가 출연하는 ‘국민OOO’ 특집으로 꾸며진다.이날 최현우는 약 30년에 걸친 마술 인생을 바탕으로, 세대를 초월해 즐길 수 있는 마술 쇼를 선보이며 존재감을 드러낸다. 최현우는 마술 트렌드를 언급하며 “유튜브 최악이다”라고 말한 발언의 진짜 의미도 설명한다. 변화하는 시대 속에서 마술이 나아가야 할 방향을 고민하는 그가 AI에 대해서는 오히려 “착하다”라고 평가한 이유도 공개될 예정이다.최현우는 ‘AI가 인정한 국민 마술사’라는 말에 대해 인증하는 시간을 갖는다. 스튜디오에서 즉석으로 AI에게 질문을 던지고, 의심 많은 김구라가 현장에서 직접 다시 검증에 나선다.그는 20대부터 80대까지 전 세대가 함께 즐길 수 있는 마술 쇼를 준비했다고 밝히며, 의심 많은 김구라로 인해 출연 전 긴급회의까지 소집했다고 고백한다. 실제 공연을 방불케 하는 마술 시연에 출연진은 연신 감탄을 보낸다. 특히 의심이 많아 최면계와 마술계에서 기피 대상 1호로 불리는 김구라가 최현우의 마술을 보고 연신 고개를 끄덕이며 감탄했다는 후문이다.시청자들을 위한 특별한 코너도 마련된다. 최현우가 “마술의 비밀을 공개하겠다”며 누구나 집에서 따라 할 수 있는 간단한 마술을 직접 가르쳐주는 것. 2080 전 세대를 아우르는 이 마술을 시연하며 그는 ‘국민 마술사’다운 친절한 설명으로 스튜디오의 집중을 이끈다.이번 방송에선 ‘K 해리포터’라는 별명을 얻게 만든 화제의 ‘집단 최면’ 마술 쇼 비하인드도 공개된다. 당시 펼쳐진 집단 최면 마술의 스케일과 진행 과정을 공개하자, MC들은 물론 출연진까지 놀라움을 감추지 못했다고 해 궁금증을 높인다.최현우는 꿈속에서 로또 번호를 알려줬다는 마술 같은 에피소드까지 털어놓으며 웃음을 더한다. 마지막으로는 걸그룹 아일릿의 원희와 함께하는 합동 마술을 최초 공개하며, 세대와 장르를 넘나드는 특별한 무대를 꾸민다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr