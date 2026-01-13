사진=텐아시아DB

이민정이 남편 이병헌의 사주를 확인했다.13일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '인터넷에 떠도는 이민정 사주 풀이, 진짜일까? 본인이 직접 보러 갔다 옴 (With. 신들린 연애 허구봉)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 작품, 예능 선택에 고민을 털어놨다. 그는 "내가 하고 싶은 것과 남들이 '넌 이걸 잘해'라는 것 사이에서 딜레마"라고 이야기했다. 허구봉은 "답은 정해져 있다. 본인이 원하는 걸 하면 된다. 내년까지는 씨 뿌리는 시기다. 작년보다 올해 더 바쁠 것"이라고 사주를 풀이했다.쾌활하고 털털해 보이는 이민정은 사실 "인간관계에 굉장히 조심스러운 사람"이라면서 "사람에 대한 촉이 10번 중 9번 맞아서 믿는 편"이라고 털어놨다.과거 사주 볼 당시 "너무 빨리 결혼하지 말라는 조언을 들었다, 남편이 잘 생겼다고 하더라"는 이민정에게 허구봉은 "예전에는 배울 점 있는 남자를 찾았을 거다. 이병헌과 결혼이 된 건 한결같이 알기 쉬운 사람이기 때문"이라고 분석했다.이민정은 "남편 이병헌이 외국에 나갈 일이 많냐"고 묻자, 허구봉은 "내년에 계속 나가 있을 거다. 이민정은 긴 해외 일정은 없을 것"이라고 이야기했다."이병헌이 80까지 바쁜 사주라는데"라는 이민정의 궁금증에, 허구봉은 "이병헌은 저지르고 나서 생각하는 편이다. 일도 자기가 좋아서 하는 것"이라며 "이병헌이 능글거리는 것 같지만, 일할 때는 융통성 없다. 27년, 28년 중 언행 조심해야 한다. 벌어지는 건 벌어지겠지만, 계속 일하는 거 보니 극복할 것"이라고 예측했다.딸이 배우 운명이라는 사주에 이어 아들 준후 사주도 확인했다. 허구봉은 "아들도 방송 좋아하는데, 운동을 계속하는 것 같다. 소신이 흔들리는 친구는 아니지만, 좋아하는 애들 말은 잘 듣는다"며 운동을 지속하는 이유도 설명했다.마지막으로 이민정이 "제 금전운은?"이라고 질문을 던지자, 허구봉은 "그런 거 신경 쓸 때가 아니다. 돈 쓸 때는 확 쓰고, 특히 가족 중 누가 아프다고 하면 더 그렇다. 투자는 자기 스타일이 아니다. 땅하고 건물 가지고 있다가 까먹으면 된다. 본인에게 돈이 중요하지 않다"고 전했다.그러면서 "본인 속 얘기 잘 안 하는 스타일인데, 누군가 믿을 사람에게 털어놓는 것도 좋다. 본인에게 구설수가 없으니"라고 조언했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr