배우 오연서가 혼전임신을 소재로 한 드라마 '아기가 생겼어요'에서 배우 최진혁과 파격 베드신을 선보이다. 최진혁은 "아는 맛이 무섭다. 조금은 뻔한 소재이긴 하지만 분명 재밌을 것"이라며 자신감을 드러냈다.13일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜, 김진성 감독이 참석했다. '아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디다. 동명의 웹소설과 웹툰이 원작이다.최진혁은 세상 전부와 같던 형이 자신 때문에 죽었다는 죄책감을 안고 형의 인생을 대신 살기로 결심한 태한주류 사장 강두준 역을 맡았다. 최진혁은 "12년 전 MBC 드라마 '구가의 서'를 통해 감독님과 호흡을 맞춘 적이 있는데, 그때의 기억이 좋게 남아있었다. 그런 감독님이 연출을 맡는다고 해서 망설임 없이 결정했다. 대본도 좋아 함께하게 됐다"며 출연 이유를 밝혔다.작품의 매력에 대해 그는 "아는 맛이 맛있다고 하지 않나. 식상할 수 있을 법한 소재를 빠른 템포 속에 재밌게 녹여봤다. 분명 재밌을 거다. 요즘 무겁고 진지한 드라마가 많은데, 우리 드라마가 활기를 더해줄 거라 생각한다"고 말했다.오연서는 태한주류 신제품 개발팀 최연소 과장 장희원으로 분한다. 오연서는 혼전임신이라는 소재에 대해 "내가 연기하면서도 어렵고 부담스러운 부분이었다"고 말했다. 이어 그는 "30대가 되면 갑작스럽게 임신을 할 수 있지 않나. 내 캐릭터도 거기서 고민을 한다. 그런 모습들을 섬세하게 표현하기 위해 노력했다"고 밝혔다.오연서는 "희원(오연서 분)이도 두준(최진혁 분)이도 비혼주의"라며 "이런 두 사람이 어떻게 결혼을 결심하는지, 사랑에 대해 생각하고 아기를 책임지는 과정이 탄탄하게 그려졌다고 생각한다. 많은 관심 부탁드린다"고 요청했다.극 중 키스신에 대한 어머니의 반응을 전하기도 했다. 그는 "(최진혁과) 베드신을 길게 찍기도 했고, 생각했던 것보다 파격적으로 나왔다. 엄마는 딸이 그런 장면을 찍는 것 자체를 낯간지러워하시는 것 같다"라며 웃었다.김다솜은 희원의 언니 같은 친구이자 술 메이트 황미란을 연기한다. 그는 "감독님과 인연은 없었지만 로맨틱 코미디 장르를 개인적으로 좋아한다. 또 평소에 웹툰 원작의 드라마는 어떻게 실사화되는지 궁금했기 때문에 작품에 참여하게 됐다"고 밝혔다.이어 "원작 웹툰 속 황미란의 스타일링이 굉장히 강렬해 이미지적으로 잘 보일 수 있도록 많은 노력을 했다. 웹툰의 특성상 인물의 말투나 성격은 배우들이 만들어가야 하기 때문에 저와 닮은 지점을 최대한 끌어내 디테일을 완성했다"고 말했다.홍종현은 태한주류 영업팀 대리 차민욱 역을 맡았다. 그는 앞서 음주운전 논란으로 하차한 윤지온의 빈자리를 대신하게 된 것에 대해 "부담감이 없었다고 하면 거짓말"이라며 "솔직히 부담됐다. 이미 호흡을 맞춘 시간이 있었을 텐데, 중간에 들어가서 폐만 끼치지 않을까 생각했었다"고 회상했다.이어 홍종현은 "다행이라고 생각했던 건, 감독님과 과거에 잠깐 같이 호흡을 맞춘 적이 있었다. 그래서 좀 더 적응하기 쉬웠다. 또 현장에서 모든 분이 날 도와주셨다. 세심한 배려들 때문에 준비했던 것보다 더 잘할 수 있었다"고 덧붙였다.연출을 맡은 김진성 감독은 "역주행 로맨스라는 웹툰의 큰 틀은 유지하되, 드라마라는 플랫폼에 맞게 재미를 살리는 쪽으로 각색했다. 배우들의 연기와 다양한 음악을 더해서 젊은 감각으로 완성했다. 모든 연령대가 편하게 즐길 수 있는 드라마가 됐으면 좋겠다"고 소망했다.'아기가 생겼어요'는 오는 17일 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr