/ 사진=조준원 기자

/ 사진=조준원 기자

배우 김선호가 10살 연하의 배우 고윤정과의 호흡에 대해 이야기 했다.13일 서울 강남구의 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 김선호와 고윤정, 연출을 맡은 유영은 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다.극 중 김선호는 남다른 능력의 다중언어 통역사 ‘호진’으로, 고윤정이 예측불가한 매력의 글로벌 톱스타 ‘무희’로 분했다.이날 김선호와 고윤정은 서로간의 호흡에 대해서 이야기했다. 일본과 캐나다, 이탈리아 등 다양한 해외 로케이션 촬영이 진행된 만큼 서로 끈끈해졌다고 밝힌 김선호는 "해외 나가서 같이 촬영하고 일을 하다 보니까 굉장히 의지할 수 밖에 없더라"고 입을 열었다.이어 그는 "배우도 그렇고 스태프도 그렇고 식사하고 매일 얘기를 나누다 보니까 한 로케이션 촬영이 끝날 때마다 가슴이 울컥하고 먹먹했다. 가족처럼 아침에 인사해서 퇴근하고 그 외 일과 시간에 식사도 같이 하면서 그러면서 많이 친해졌다. 로케이션 별로 점차 친해졌던 것 같다"고 덧붙였다.고윤정은 "실제로 극 중에서 일본, 캐나다와 이탈리아 순으로 갔었는데 일본에서보다 캐나다에서 가까웠고 캐나다보다 이탈리아에서 좀 더 가까워진 것 같다"면서 "캐나다에서 오로라도 봤다"고 말했다.이에 김선호는 "그때 윤정 배우와 친해졌다. 시차가 안 맞아서 자고 있었는데 오로라 떴다고 전화가 온 것"이라며 "감독님들도 다 받아서 각자의 자리에서 오로라를 찍고 있었다. 눈물이 날 것 같더라"고 떠올렸다.넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’는 오는 1월 16일 넷플릭스를 통해 전 세계에 동시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr