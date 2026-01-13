SNS

'돌싱글즈' 이다은의 남편 윤남기가 알뜰살뜰한 면모를 보였다.지난 12일 윤남기는 자신의 계정에 "작년 꾸미고 까불기 ㅋㅋ 저날 구두 밑창 부서져서 교체함ㅋㅋㅋ (10년된 구두라서...)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 윤남기는 무려 10년이나 신은 구두를 드디어 교체한 모양새다. 윤남기의 절약정신이 돋보인다.이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 아들을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr