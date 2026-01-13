사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

배우 이세희가 '혼자는 못 해'를 통해 첫 야외 예능에 도전한다.이세희는 13일 방송되는 JTBC 신규 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에 출격한다. 그는 '혼자는 못 해'에서 14살 연상 방송인 전현무와 호흡을 맞춘다.'혼자는 못 해'는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이해주는 게스트 맞춤 팀플 버라이어티 예능이다. 이세희는 전현무, 추성훈, 이수지와 함께 게스트들의 든든한 서포터즈로 나서 색다른 케미를 완성할 예정이다.특히 이세희는 '혼자는 못 해'를 통해 데뷔 후 첫 야외 예능에 도전한다. 그는 그간 드라마 '신사와 아가씨', '슬기로운 의사생활 시즌2', '진검승부', '미녀와 순정남', '정숙한 세일즈', '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 등에서 한계 없는 캐릭터 소화력을 자랑하며 필모그래피를 다채롭게 채워왔다.연기는 물론 예능 프로그램에서의 활약도 눈부셨다. 이세희는 SBS Plus·ENA·티빙 예능 프로그램 '지지고 볶는 여행'의 메인 MC로서 탁월한 진행 실력을 입증했으며, MBC '전지적 참견 시점', MBN '전현무계획2' 등을 통해 강력한 예능감을 과시했다.이세희가 출연하는 '혼자는 못 해'는 이날 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr