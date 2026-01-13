[공식] 이준혁, 로맨스 눈빛 지웠다…한지민과 ♥핑크빛 1년 만에 신혜선과 재회, 2월 13일 공개 ('레이디두아')

사진제공=넷플릭스

'레이디 두아'가 오는 2월 13일 공개를 확정했다. 지난해 '나의 완벽한 비서'로 한지민과 핑크빛 호흡을 보여준 배우 이준혁이 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'로 신혜선과 재회한다.'인간수업', '마이네임' 등을 연출한 김진민 감독의 신작이자, 드라마 '비밀의 숲' 이후 8년 만에 재회하는 신혜선, 이준혁의 출연으로 화제를 모으고 있는 '레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 ‘사라킴’과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 ‘무경’의 이야기다.공개된 티저 포스터는 가방으로 얼굴이 가려진 채 피를 흘리고 있는 여성의 시신과 그 옆에 앉아있는 형사 ‘박무경’(이준혁)의 모습으로 시선을 집중시킨다. 그 뒤로 흐릿하게 보여지는 ‘사라킴’(신혜선)의 실루엣과 빼곡히 쓰여진 노트는 과연 그들에게 무슨 일이 벌어졌을지, 이 사건과 그의 연결고리는 무엇일지 궁금증을 자극한다. 특히 ‘사라킴’의 얼굴선을 따라 흐르는 피가 ‘무경’을 지나 사체까지 이어지는 모습은 그녀가 숨기고 있는 진실과 그 진실을 좇는 ‘무경’의 서사에 대한 기대를 높인다.함께 공개된 티저 예고편은 ‘사라킴’의 여러 가지 모습을 보여주며 그녀는 과연 누구인지, 무엇이 그녀의 진짜 인생인지에 대한 질문을 던진다. 안면이 함몰된 채 하수구에서 발견된 시체 한 구, 그리고 이 사건을 담당하게 된 형사 ‘무경’은 시신의 발목에 남겨진 문신과 그 주변을 조사하며 시신의 신원이 ‘사라킴’이라는 사실을 알게 된다.“사라킴에 대한 기록은 어디에도 존재하지 않습니다”라는 말을 시작으로 ‘무경’은 정체불명의 여자의 흔적을 본격적으로 쫓으며 그의 모든 것을 조사해 나가기 시작한다. 눈물을 흘리며 무언가 잘못되었다고 말하는 ‘사라킴’의 모습과 이어지는 그의 모습들은 무엇이 진실이고, 무엇이 거짓인지 보는 이들조차 헷갈리게 만든다.명품을 쇼핑을 즐기며 럭셔리한 삶을 사는 ‘사라킴’, 이와 반대로 해진 옷을 입고 누구보다 열심히 일을 하고 심지어 손님이 남긴 음식까지 먹는 ‘사라킴’의 대비되는 모습이 교차적으로 펼쳐지는 가운데, 무엇이 진실된 ‘사라킴’의 모습일지 호기심을 더한다.여기에 “진짜와 구별할 수 없는데 가짜라고 볼 수 있나요?”라는 ‘사라킴’의 말은 진짜가 되고 싶었던 한 여자, 그리고 거짓으로 얼룩진 그의 인생이 어떤 이야기를 들려줄지 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr