배우 이주빈이 단단한 내면 연기와 궁금증을 자극하는 엔딩으로 극의 몰입도를 끌어올렸다. 앞서 그는 지난해 5월 종영한 tvN '이혼보험'에서 주연을 맡았으나, 해당 작품은 방영 도중 0%대 시청률을 기록했다. 이후 공개된 KBS2 '트웰브' 역시 아쉬운 성적에 그쳤다. 그러나 올해 처음 공개된 '스프링 피버'를 통해 굴욕을 씻고 좋은 성과를 내고 있다.지난 12일 방송된 tvN 월화 드라마 '스프링 피버' 3회에서는 극 중 윤봄으로 분한 이주빈이 불의에 맞서는 당찬 모습부터 선재규(안보현 분)를 향한 급격한 태도 변화까지 다채로운 얼굴을 선보이며 시청자들을 단숨에 사로잡았다.이날 이주빈은 부당한 상황을 그냥 넘기지 않는 윤봄의 대쪽 같은 성정을 설득력 있게 그려냈다. 사라진 제자를 찾기 위해 낯선 이의 멱살을 잡거나, 아이를 구하고도 되려 뺨을 맞은 재규를 대신해 맞서는 등 거침없는 행보를 보였다. 과거의 트라우마를 딛고 끝내 사과를 받아내는 장면에서는 할 말은 하고야 마는 결연한 눈빛과 목소리로 보는 이들에게 짜릿한 통쾌함을 선사했다.이주빈 특유의 생동감 넘치는 표정 연기 또한 극에 활력을 불어넣었다. 재규의 사소한 말과 행동에 설렘과 민망함을 오가는 롤러코스터 같은 감정선을 유쾌하게 살려낸 것. 특히 재규를 유부남으로 오해해 충격에 빠졌다가 안도하는 모습에서는 다채로운 표정 변화로 캐릭터의 사랑스러운 매력을 극대화했다.무엇보다 방송 말미에 보여준 윤봄의 태도 변화는 시청자들의 궁금증을 크게 자극했다. 그간 재규에게 선을 긋던 봄은 먼저 데이트를 신청하고, 화사한 차림새로 변신해 등장하면서 시선을 사로잡았다. 이어 직접 쌈을 싸주거나 앞치마를 대신 매어주는 등 180도 달라진 행동으로 설렘 지수를 한껏 끌어올렸다.재규가 "봄이 씨가 내를..?"이라며 마음을 묻는 듯한 순간, 밝은 미소로 "맞아요"라고 화답하는 엔딩에서 이주빈은 사랑스러움 속에 묘한 눈빛을 더해 향후 전개에 대한 기대감을 고조시켰다.이주빈은 코믹과 진지함, 로맨스를 오가는 안정적인 연기력으로 윤봄 캐릭터를 입체적으로 완성해 내고 있다. 봄의 갑작스러운 태도 변화의 이유가 무엇일지, 이주빈의 미소 뒤에 숨겨진 진짜 속내에 관심이 쏠린다.'스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄과 불타는 심장을 가진 남자 선재규의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스로, 매주 월, 화요일 오후 8시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr