사진=마루기획

사진=마루기획

고스트9(GHOST9) 이우진이 국내 BL 드라마 사상 최초로 시즌3까지 제작된 글로벌 화제작 '수업중입니다 3'의 주연으로 발탁됐다. 앞서 그는 2019년 방송된 엠넷 '프로듀스 X 101'에 출연해 대중 앞에 처음으로 얼굴을 알렸다.'수업중입니다 3'는 2026년 상반기 전 세계 190여 개국 동시 공개를 앞둔 작품으로, 앞선 시즌들이 왓챠, 네이버 시리즈온, 라쿠텐 비키, 가가올랄라 등 국내외 주요 플랫폼에서 1위를 기록하며 글로벌 흥행성과 화제성을 입증한 바 있다. 시즌3까지 제작된 점 역시 작품의 인기를 보여주는 대목이다.이우진은 극 중 K-POP 아이돌 데뷔를 꿈꾸는 학생 역을 맡아, 꿈을 향한 열정과 불안, 사랑과 선택의 순간을 그려낸다. 현직 아이돌로서의 실제 무대 경험을 바탕으로 퍼포먼스 장면은 물론 감정 연기에서도 몰입도를 더할 예정이다.이번 시즌은 기존의 캠퍼스 로맨스를 확장해, '이번이 마지막 기회'라는 설정 속에서 무대에 오르기 위해 모든 것을 건 청춘들의 치열한 이야기를 담는다. 이우진은 작품의 중심에서 서사와 감정선을 이끄는 인물로 활약하며 극의 몰입도를 책임진다.제작사 박스미디어는 "이우진은 아이돌과 배우의 경계를 넘나들 수 있는 최적의 캐스팅"이라며 "[수업중입니다 3]를 통해 그가 보여줄 새로운 얼굴은 분명한 전환점이 될 것"이라고 전했다.'수업중입니다 3'는 2026년 상반기 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 전 세계 시청자들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr