12살 '띠동갑' 최종 커플 탄생으로 화제를 모은 KBS 2TV 연상연하 리얼 로맨스, '누난 내게 여자야'의 출연진들이 못다 한 이야기를 털어놓는다. 스페셜 비하인드 코멘터리 영상은 17일 토요일 오전 11시 웨이브(Wavve)에서 단독 공개된다.'누난 내게 여자야'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 여성들과 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 남성들의 로맨스를 담은 프로그램이다. 지난 12일 방송된 최종회에서는 '띠동갑 쇼크'를 가져왔던 구본희&김무진, 고소현&김상현, 김영경&김현준까지 총 세 커플이 탄생했다. 이들이 방송 후 과연 '현커(현실 커플)'로 발전했을지, 그 이후의 이야기에도 관심이 쏠리고 있다.코멘터리 예고 영상에서는 먼저 도착한 김무진이 구본희에게 활짝 웃어주며 "기다리고 있으니 처음 만났을 때가 생각난다"며 감회가 새로운 듯 말하는 모습을 볼 수 있다. 서로 바라보는 눈빛에서 이미 꿀이 뚝뚝 떨어지는 모습이 포착돼, 두 사람의 현재는 어떤 상태일지 궁금증을 자아냈다.이어 이들은 방송본을 보며 찐 리액션과 함께 못다 한 이야기를 예고했다. "해명하고 싶은게 있다", "질문이 너무 잔인해"라며 가감 없는 비하인드 코멘터리로 기대감을 높였다. 또 구본희를 놓고 선전포고하며, 라이벌(?) 관계였던 김무진과 김상현의 솔직한 심정도 밝혀지며 또 다른 재미를 선사할 전망이다.시청자들이 가장 궁금해한 최종 커플들의 근황도 담길 예정이다. 김상현이 "퇴근하고 맨날 데리러 가고, 같이 밥 먹고…"라고 말을 꺼내자, 고소현은 "자기 전에 영상통화도 길게 하고…"라며 동감했다. 앞서 이화여자대학교 공과대학 출신이라고 알려진 고소현은 2012년 방송된 '도전! 수퍼모델 코리아 시즌3'에 출연해 인기를 끌었다.구본희와 김무진은 "우리 그날 되게 늦게까지 놀았다"며 데이트 썰을 풀어놔 시선을 집중시켰다. 본 방송에서는 볼 수 없었던 출연진의 생생한 이야기와 최종커플 3쌍의 근황까지 담긴 '누난 내게 여자야' 스페셜 비하인드 코멘터리 영상은 오는 17일(토) 오전 11시 웨이브(Wavve)에서 단독으로 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr