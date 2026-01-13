'뼈말라' 된 박민영, 안쓰럽게 야윈 이유 있었다…도발적 외모 위한 날카로움 ('세이렌')

사진제공=tvN

tvN 전작 '내 남편과 결혼해 줘'로 최고 시청률 12%를 기록한 박민영이 위하준과 드라마 ‘세이렌’으로 뭉친다.오는 3월 2일 오후 8시 50분 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’은 빠져들 수밖에 없는 그녀를 사랑해서 죽은 이들이 연루된 보험사기를 조사하는 한 남자가 용의자로 의심되는 한 여자를 지독하게 파헤치며 시작되는 치명적 로맨스릴러를 담은 드라마다.배우 박민영, 위하준과 드라마 ‘악의 꽃’, ‘셀러브리티’, ‘시카고 타자기’, ‘마더’ 등을 연출한 김철규 감독이 만나 기대를 모은다.박민영은 아름다운 외모와 도발적인 매력을 가진 미술품 경매사 한설아 역을 연기한다. 국내 최고의 아트 경매회사인 로얄옥션의 수석경매사이자 경매팀 팀장으로 활약 중인 한설아는 빈틈없이 완벽해 보이는 겉모습과 달리 그녀를 사랑했던 남자들은 모두 죽는다는 섬뜩한 비밀을 간직하고 있다. 남자들의 죽음과 한설아 사이에는 어떤 연관성이 있는 것일지, 한설아 캐릭터로 모두를 매료시킬 박민영의 변신에 시선이 쏠린다.앞서 박민영은 '뼈말라' 모습으로 건강 이상설이 불거지자 "제가 지금 찍고 있는 '세이렌'이라는 작품의 한설아 캐릭터를 위해 건강하게 다이어트를 하다가 요즘 약간 무리한 스케줄로 조금 더 감량됐다"고 밝힌 바 있다.한설아(박민영 분)의 뒤를 쫓는 보험사기조사팀(SIU)의 조사관 차우석 역은 위하준이 맡는다. 차우석은 날카로운 관찰력과 통찰력으로 수년째 생명보험 보험사기 검거율 업계 1위를 기록한 에이스다. 사람의 목숨을 돈으로 바꾸려는 인간들을 잡아넣는 데 열과 성을 다하던 어느 날, 차우석의 이성을 송두리째 뒤흔들 한 통의 제보 전화를 받게 된다. 이에 진실을 파헤치려는 차우석의 치열한 사투를 완성할 위하준의 열연이 기다려진다.한설아와 차우석은 보험사기로 의심되는 연쇄 사망 사건의 용의자와 이를 수사하는 조사관으로 얽히고설킬 예정이다. 차우석의 의심대로 한설아는 아름다운 노래로 선원들을 유혹해 죽음으로 몰고 가는 ‘세이렌’처럼 치명적인 살인마가 맞을지 추리 욕구를 자극한다.한설아와 차우석의 아슬아슬한 텐션을 완성할 박민영과 위하준의 케미스트리에도 이목이 집중되고 있다. tvN 전작 ‘내 남편과 결혼해줘’로 많은 사랑을 받았던 박민영과 ‘졸업’을 통해 멜로킹으로 자리매김한 위하준이 ‘세이렌’에서 만나 또 한 번 tvN과 믿고 보는 시너지를 발휘할 것으로 기대된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr