'정승제 하숙집'에서 유명 강사 정승제가 아성에 도전하는 수학 전공생들과 맞붙는다.오는 14일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '인생 때려잡기: 정승제 하숙집'(이하 '정승제 하숙집')은 8회에서는 하숙생들이 처음으로 자유시간을 즐기는가 하면, 수학 전공생들이 정승제를 상대로 수학 강연 배틀에 나서는 모습이 펼쳐진다.이날 새벽, 하숙집 반지하방에 사는 정형돈은 의문의 도둑들(?)이 인기척을 내자 소스라치게 놀란다. 꿀잠 중이던 그는 "우이씨, 뭐야!"라며 벌떡 일어나고, 잠시 후 방 창문을 통해 자신을 내려다보던 사람들의 정체가 하숙생 민서와 세민임을 확인한다. 이에 민서와 세민은 조심스럽게 "저희 외출 좀 해도 되냐?"며 허락을 구한다.그런가 하면, 조용한 하숙집에는 민서의 친구가 깜짝 방문해 정승제를 놀라게 한다. 특히 수학 전공자라는 민서의 친구는 자신이 일타강사 정승제보다 더 잘하는 분야가 있다며 도발하고, 여기에 하버드 수학과 휴학생인 동현까지 가세해 갑작스레 수학 강의 배틀이 시작된다. 정승제는 두 전공자의 도전에 "자, 오디션을 시작하도록 하겠다"며 흔쾌히 응한다.직후 이들은 수학 지식이 없는 정형돈을 가르치는 미션에 돌입하는데, 정형돈은 점차 몰입하더니 "와, 이거 흥미진진한데"라며 입을 떡 벌린다. 급기야 그는 벌떡 일어나 "캬~, 나를 일으켜 세우네, 수학으로!"라며 정승제와 격한 포옹을 나눈다.'정승제 하숙집' 8회는 14일 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr