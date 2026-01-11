사진 = 박규리 인스타그램

'원조여신'으로 알려진 카라 박규리가 일상을 공유했다.최근 규리는 자신의 인스타그램에 "짧았지만 꽉 채운 감사한 시간이 많이 느껴졌던 타이페이 기록물"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박규리는 호텔 객실에서 풍선 장식 앞에 앉아 파란 니트 가디건과 편안한 팬츠 차림으로 손하트를 만들며 부드러운 표정을 짓고 있고 소파에 누운 모습에서는 선글라스를 쓴 채 여유로운 휴식 분위기를 전한다.비행기 좌석에 기대 미소를 지은 사진에서는 박규리의 긴 머리와 자연스러운 메이크업이 어우러져 여행의 마무리 감성을 더했고 전반적으로 차분한 톤의 스타일링과 담백한 포즈가 타이페이에서 보낸 시간의 온기를 그대로 전했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "귀한 언니 사진", "역시 여신", "앞으로도 행복하쟈" 등의 반응을 보였다. 박규리는 다양한 활동을 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.한편 박규리가 속한 그룹 카라는 지난달 30일 방송된 '한일수교 60주년 기념 한일 슈퍼콘서트'에 완전체로 출연했다. 이들은 '루팡', '허니', '프리티 걸', '미스터' 등 히트곡 무대를 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr