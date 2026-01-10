최대훈, 4년 동안 ♥짝사랑했었다…상대는 이유영, 줄곧 마음에 품어와 ('프로보노')

사진제공=tvN

정경호, 이유영, 최대훈의 충격적인 과거사가 밝혀진다.10일 방송되는 tvN 토일드라마 ‘프로보노’ 측이 스페셜 선공개 영상을 공개했다. 강다윗(정경호 분), 오정인(이유영 분), 우명훈(최대훈 분)의 로스쿨 시절 시작된 악연의 서사가 호기심을 모은다.그동안 강다윗과 우명훈은 선명한 대척 구도를 보여왔다. 공익변호사가 된 강다윗이 사건을 맡을 때마다 우명훈은 유독 상대 측 변호인으로 등장해 맞섰다. 강다윗은 여유 있는 태도로 이를 받아들이며 한 치의 양보도 없는 법정 공방을 벌였다.이에 대체 무슨 억하심정이 있었는지 강다윗과 우명훈의 사연에 관심이 집중되고 있는 가운데, 공개된 영상 속에서는 강다윗과 우명훈이 의외로 친근한 분위기 속에서 대화를 나누는 모습이 담겼다. 강다윗에게 외모를 점검받던 우명훈은 4년간 마음에 품어온 짝사랑 상대에게 고백을 결심했음을 털어놓고 있는 상황.이후 우명훈은 교정을 거닐고 있는 오정인(이유영 분)에게 용기 내 인사를 건네 눈길을 끈다. 그가 줄곧 마음에 품어온 상대가 다름 아닌 오정인이었던 것. 그러나 우명훈에게 다가오는 듯했던 오정인은 그대로 그를 지나쳐 강다윗 앞에 서며 뜻밖의 반전을 선사한다.악수를 청하며 강다윗에게 반갑게 인사를 건네는 오정인과 이를 얼떨결에 받아주는 강다윗, 그리고 그런 두 사람을 바라보는 우명훈의 절망 어린 표정은 강다윗과 우명훈의 사이가 어긋나게 된 계기를 짐작게 한다.‘프로보노’는 선공개 영상을 통해 시청자들의 궁금증을 자아내온 강다윗과 우명훈의 숨은 관계성을 드러내며 흥미를 끌어올리고 있다. 법정에서 늘 투닥거리던 두 사람이 과거에는 우정으로 얽혀 있었음이 밝혀져 앞으로도 이들이 숙적으로 남게 될지, 혹은 관계의 변곡점을 맞이하게 될지 궁금증을 더한다.‘프로보노’ 11회에서는 강다윗의 조작 재판 의혹을 둘러싸고 강다윗과 프로보노 팀 사이의 첨예한 갈등이 이어질 예정이다. 조작 재판을 둘러싼 진실은 10일 오후 9시 10분 방송되는 '프로본'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr