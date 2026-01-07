사진=SBS 예능 프로그램 '무무X차차-우발라디오'

사진=SBS 예능 프로그램 '무무X차차-우발라디오'

사진=SBS 예능 프로그램 '무무X차차-우발라디오'

그룹 세븐틴 승관이 '우리들의 발라드' 우승자 가수 이예지에게 응원의 메시지를 전했다.지난 6일 첫 방송된 SBS 예능 프로그램 '무무X차차-우발라디오'에서는 방송인 전현무와 배우 차태현이 DJ를 맡아 '우리들의 발라드' TOP12와 함께 시청자의 사연을 소개했다.이날 승관은 일본 후쿠오카 투어 일정을 소화하던 중 전화 연결을 통해 이예지의 무대를 격려했다.승관은 이예지의 가창력에 대해 "처음에 '너를 위해'를 불렀을 때 임팩트가 너무 컸다. 딱 맞은 듯한 느낌이었고, 차태현 선배님이 울 때 같이 울었다"며 "'녹턴'도 좋았다. 예지 씨만의 색깔을 다 표현하길래 자극받았다"고 평가했다.이에 이예지는 무대 위에서의 당당한 모습과는 달리 긴장한 기색을 내비쳐 눈길을 끌었다.제주 출신인 승관은 "제주도에서 올라와서 음악 생활을 한다는 것 자체가 제가 처음 음악을 시작할 때가 생각나기도 하고, 제가 아무것도 기여한 게 없는데 기특하더라"고 말했다.이어 승관은 긴장감에 말을 잇지 못하는 이예지에게 제주 방언으로 "동네 오빠라고 생각하라"고 안심시키며 "바쁠 텐데 물 많이 먹고 목 관리 잘하라"고 당부했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr