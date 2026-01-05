사진=닝닝 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니와 에스파 멤버 닝닝이 의외의 친분을 보였다.닝닝은 지난 4일 자신의 인스타그램에 "Thanks to 2025 for making me stronger, Thanks for all the loveeeee"(나를 강하게 만들어준 2025년고마워, 모든 사랑 감사합니다)라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 닝닝이 멤버들과 따로 혹은 함께 2025년을 보낸 모습. 특히 올데이 프로젝트 멤버 애니가 해당 게시물에 "애들이 보고싶대"라는 댓글을 남겨 팬들 사이 "올데프 멤버들이 닝닝을 보고 싶다는 건가?"라는 추측이 이어졌다. 닝닝의 사진들 속 대형견 두 마리가 애니의 반려견인 것으로 알려져 "반려견들이 닝닝을 보고 싶어한다는 뜻인 듯"이라는 의견도 있다.한편 닝닝이 몸 담고 있는 에스파는 지난해 6월 싱글 1집 'Dirty Work'를 발매했으며, 같은해 8월 도쿄돔에서 열린 '2025 SM타운 라이브' 공연에 참여했다. 또 최근 여섯 번째 미니앨범 타이틀 곡 'Rich Man'을 발매한 후 활발하게 활동했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr