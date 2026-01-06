"성관계 안 해" 유지태, 소문에 결국 입 열었다…잘못된 약 처방 부작용 고백 ('짠한형')

배우 유지태가 '올드 보이' 촬영 당시 금욕 생활을 했다고 밝혔다.지난 5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "맨정신으로는 초면"이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 티빙 '빌런즈' 배우 유지태, 이민정이 게스트로 출연했다.이날 유지태는 영화 '올드보이' 때문에 성관계를 하지 않았다는 소문에 대해 입을 열었다. 그는 "성장이 멈춘 캐릭터다. 그래서 자기 인생이 없기 캐릭터"라고 설명했다.이에 신동엽은 "몰래몰래 한 거냐"고 농담하면서도 "그 역할에 얼마나 진심인지, 임하는 자세가 그때 남달랐구나 싶다. 그래서 그때 그 캐릭터가 나왔구나"라며 감탄했다.이민정은 '올드보이'에서 화제가 된 요가자세를 언급하며 "진짜 사람이 가능한가 계속 생각했다. 김효진 씨랑 요가를 다니고 있을 때였다. 나중에 후기를 들었는데 진짜로 배웠고 와이어를 살짝 이용했다고 들었다"고 말했다.유지태는 '비질란테' 촬영 때 몸무게는 105kg까지 증량하기도 했다. 그는 “마스크를 쓰고 있으니까 그쪽 일 하시는 줄 알았던 것 같다. 작업실을 가는 도중에 문신한 사람들이 ‘반갑습니다 형님’이라며 인사 하더라. '어 그래'라고 했다”고 해 웃음을 자아냈다.유지태는 어렸을 때 잘못된 약 처방으로 체격이 컸다고 밝히기도 했다. 그는 "피부병 약을 잘못 먹었다. 의사선생님이 잘못 처방했다. 스테로이드가 있는 약을 주셔서 엄청 먹었다. 그 약을 먹고 엄청 비대해졌다"고 설명했다. 이어 "65kg까지 쪘다. 인터넷에 보면 제가 둥글둥글한 사진이 있다. 초등학교 시절의 저다"라고 말했다.유지태는 2011년 12월 배우 김효진과 결혼, 슬하에 두 자녀를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr