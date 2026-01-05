결국 대형사고 터졌다…"미친 거냐" 이경규 분노, 녹화 중 초유의 사태 ('맛녀석')[종합]

텐아시아 DB

개그맨 김해준이 녹화 도중 역대급 실수를 저질렀다.지난 2일 방송된 코미디TV 예능 'THE 맛있는 녀석들'(이하 'THE 맛녀석') '먹방 총회' 2부에서는 '한입만'에 걸린 김해준이 예기치 못한 돌발 행동을 보이며, 10년간 지켜온 프로그램의 철칙이 깨지는 사상 초유의 사태가 벌어졌다.이날 김해준은 '한입만'에 걸려 이백이 방어 수십 점을 한 젓가락에 집어 순식간에 해치우며 2026년 첫 '한입만'을 선보였다. 그러나 이후 등장한 방어 샤부샤부에 멤버들이 연신 감탄을 쏟아내자, 먹고 싶어도 먹을 수 없는 상황에 놓인 김해준은 안타까움을 감추지 못했다.이를 지켜보던 이경규는 "먹고 튀어라"라며 유혹에 나섰고, 급기야 직접 음식을 떠주기까지 하며 김해준을 곤란하게 만들었다. 여기에 황제성은 "나 때는 이렇게 앉아서 받지도 못했어"라고 거들며 '김해준 몰이'에 불을 지폈다.결국 예능계 대선배 이경규의 압박과 선배들의 연이은 꾐에 김해준은 'THE 맛녀석' 10년 역사상 전무후무한 한입을 '더' 먹는 대형 사고를 치며 현장을 술렁이게 했다.이를 본 멤버들은 "미친 거야?", "돌았어?"라고 일제히 호통을 쏟아냈고, 이경규도 "왜 그래?", "이 나쁜 놈아, 이 룰을 네가 깨?"라고 버럭해 김해준을 당황케 했다. 이와 함께 10년 만에 규칙을 깬 중대한 실수를 저지른 김해준에게 어떠한 형벌이 내려질지 관심이 모인다.이날 방송에서는 제철 방어를 종류별·부위별로 즐기는 방어 코스를 비롯해 초밥과 후토마키, 돗돔 백탕까지 이어지는 풍성한 식사 코스로 '먹방 총회'의 화려한 피날레를 장식했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr