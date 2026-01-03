이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '정영림 심현섭'

방송인 심현섭이 아내 정영림의 폭로에 당혹스러움을 감추지 못했다.심현섭과 정영림은 지난 2일 부부의 채널을 통해 새해 인사를 전했다.공개된 영상에서 심현섭은 아내 정영림과 함께 "울주군 간절곶이다. 새해 맞이하러 왔다. 대한민국에서 해가 가장 먼저 뜨는 곳이라고 해서 왔다"고 인사했다.정영림은 새해 희망 사항으로 "오빠도 건강하고, 하는 일 잘 되고, 우리한테 소중한 인연이 찾아오는 거다"며 2세에 대한 바람을 언급했다.심현섭은 “'조선의 사랑꾼' 시청 많이 부탁드린다며 "새해에는 오빠가 잘 씻고, 코털도 자르고, 꼭 면도하게 해주세요. 자기 전에 머리도 감고 자게 해주세요"며 정영림의 소원을 얘기했고, 이에 정영림은 "속옷도 자주 갈아입어"고 폭로해 웃음을 안겼다.이어 심현섭은 "그러지 마. 남자 트렁크 팬티는 3~4일에 한 번 갈아입어도 된다. 삼각팬티를 매일 갈아입는 거다"고 해했다. 또 "해맞이 하러 와서 속옷 얘기를 하고 있다"며 황급히 마무리해 웃음을 자아냈다.한편 심현섭은 11살 연하의 정영림과 2025년 4월 결혼했다. 이들 부부는 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 결혼 생활을 공개하며 많은 관심을 받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr