'이상화♥' 강남, 결혼 8년차에 기쁜 소식 전했다…20kg 감량하더니, '극한84' 새 크루원 [TEN이슈]

이상화 남편 강남이 새 크루원이 합류해 극한의 끝을 함께 달린다.4일 방송되는 MBC ‘극한84’ 6회에서는 마지막 도전지인 북극 마라톤을 앞두고, 극한크루에 합류한 새 크루원이 공개된다.이날 방송에서 기안84는 난이도 최상의 북극 코스를 함께할 크루원을 새롭게 맞이하고, 본격적인 대회 준비에 나선다. 새 크루원은 매일 15~20km를 기본으로 소화하는 열정적인 러닝 루틴을 지닌 인물로, 크루장 기안84의 말실수 하나도 놓치지 않는 ‘크루장 저격수’로 존재감을 드러낸다. 기안84·권화운과의 색다른 호흡을 예고하며, 극한크루에 어떤 변화를 가져올지 궁금증을 자아낸다.기안84로 인해 러닝에 입문한 새 크루원은 실력 향상의 계기가 된 에피소드로, 기안84와 권화운에게 버림받았던 사연을 털어놓는가 하면 아내의 극한 트레이닝 방식까지 솔직하게 공개해 기대감을 더한다.새 크루원의 첫 마라톤 도전이 곧바로 북극이라는 사실에 기안84는 “첫 시험이 불수능인 격”이라며 걱정을 드러낸다. 반면 새 크루원은 ‘북극곰’을 두려워하는 엉뚱한 모습을 보여 웃음을 자아냈다는 후문이다.한편, 새 크루원은 2019년 이상화와 결혼한 강남으로 알려졌다. 그는 유튜브를 통해 기안84와 러닝하며 현재 20kg을 감량해 69kg이 됐다고 밝히기도 했다. '극한84'는 이날 오후 9시 10분 방송되는 ‘극한84’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr