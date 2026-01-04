이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

그룹 쥬얼리 이지현이 김주하의 머리 손질을 해 눈길을 끌었다.3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 게스트로 정가은과 이지현이 출연했다.이날 김주하는 미용사가 된 이지현을 찾아갔다. 미용실에서 이지현을 보고 "포스가 원장님 포스다"며 다른 직업에 도전한 이지현의 모습에 놀라움을 감추지 못했다.이어 김주하의 헤어 상태를 본 이지현은 "실제로 보니까 머리가 너무 짧으시다. 탑머리 부분이 길어야 만질 수 있다"며 "너무 아름다운 외모인데 컷이 남자 형태로 되어 있으시더라"고 머리 손질 전에 상태를 파악했다.이지현의 손길을 거친 김주하의 숏컷 머리는 한층 볼륨감이 살아나 시선을 사로잡았다. 김주하도 "이제 여자됐다"며 만족감을 드러냈다.또한 헤어디자이너에 도전하게 된 이유에 대해 이지현은 "아무리 AI가 발달한다고 해도 사람 얼굴 위로는 가위나 칼이 들어갈 수가 없다. 그래서 저는 AI를 대체할 수 없는 직업이라고 생각했다"고 밝혔다. 이지현은 헤어 디자이너가 되기 위해 들인 비용은 "비용은 많이 들었다. 2년에 5천만 원을 들였다"고 말해 출연진들을 놀라게 했다. 그는 "잘하시는 분들은 저렴하게 할 수 있다. 저는 오래 걸려서 그랬다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr