그룹 쥬얼리 이지현이 김주하의 머리 손질을 해 눈길을 끌었다.
3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 게스트로 정가은과 이지현이 출연했다.
이날 김주하는 미용사가 된 이지현을 찾아갔다. 미용실에서 이지현을 보고 "포스가 원장님 포스다"며 다른 직업에 도전한 이지현의 모습에 놀라움을 감추지 못했다.
이어 김주하의 헤어 상태를 본 이지현은 "실제로 보니까 머리가 너무 짧으시다. 탑머리 부분이 길어야 만질 수 있다"며 "너무 아름다운 외모인데 컷이 남자 형태로 되어 있으시더라"고 머리 손질 전에 상태를 파악했다. 이지현의 손길을 거친 김주하의 숏컷 머리는 한층 볼륨감이 살아나 시선을 사로잡았다. 김주하도 "이제 여자됐다"며 만족감을 드러냈다.
또한 헤어디자이너에 도전하게 된 이유에 대해 이지현은 "아무리 AI가 발달한다고 해도 사람 얼굴 위로는 가위나 칼이 들어갈 수가 없다. 그래서 저는 AI를 대체할 수 없는 직업이라고 생각했다"고 밝혔다. 이지현은 헤어 디자이너가 되기 위해 들인 비용은 "비용은 많이 들었다. 2년에 5천만 원을 들였다"고 말해 출연진들을 놀라게 했다. 그는 "잘하시는 분들은 저렴하게 할 수 있다. 저는 오래 걸려서 그랬다"고 덧붙였다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
3일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 게스트로 정가은과 이지현이 출연했다.
이날 김주하는 미용사가 된 이지현을 찾아갔다. 미용실에서 이지현을 보고 "포스가 원장님 포스다"며 다른 직업에 도전한 이지현의 모습에 놀라움을 감추지 못했다.
이어 김주하의 헤어 상태를 본 이지현은 "실제로 보니까 머리가 너무 짧으시다. 탑머리 부분이 길어야 만질 수 있다"며 "너무 아름다운 외모인데 컷이 남자 형태로 되어 있으시더라"고 머리 손질 전에 상태를 파악했다. 이지현의 손길을 거친 김주하의 숏컷 머리는 한층 볼륨감이 살아나 시선을 사로잡았다. 김주하도 "이제 여자됐다"며 만족감을 드러냈다.
또한 헤어디자이너에 도전하게 된 이유에 대해 이지현은 "아무리 AI가 발달한다고 해도 사람 얼굴 위로는 가위나 칼이 들어갈 수가 없다. 그래서 저는 AI를 대체할 수 없는 직업이라고 생각했다"고 밝혔다. 이지현은 헤어 디자이너가 되기 위해 들인 비용은 "비용은 많이 들었다. 2년에 5천만 원을 들였다"고 말해 출연진들을 놀라게 했다. 그는 "잘하시는 분들은 저렴하게 할 수 있다. 저는 오래 걸려서 그랬다"고 덧붙였다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT