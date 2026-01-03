'65세' 이경규, 소신 발언하더니…급격히 말수 줄어들었다, "절대 자리 비우면 안 돼" ('놀뭐')

/ 사진=텐아시아 DB

SBS 연예대상에서 "공로상 폐지"를 주장했던 천하의 예능 대부 이경규(65)를 뚝딱거리게 한 깜짝 손님이 등장한다.3일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 2026년 새해를 맞아 예능 대부 이경규를 찾아가는 모습이 그려진다.이날 이경규의 2026년 예능 전망에 대한 열띤 연설이 펼쳐지던 중, 사무실로 깜짝 손님이 나타나 모두를 놀라게 한다. 이경규는 어안이 벙벙한 채 “당황스럽네”라며 멋쩍은 표정을 짓고, 멤버들은 벌떡 일어나 깜짝 손님을 반긴다.주우재와 허경환을 잡도리하며 호통을 치던 이경규는 깜짝 손님의 등장과 함께 세상 온순한 모습으로 돌변한다. 깐족대던 주우재에게 버럭하던 것을 멈추고, “떡국 천천히 먹어”라고 다정하게 말하면서 목소리 톤까지 달라진 변화를 보여준다.인자한 얼굴로 갈아끼운 이경규는 급격히 말수가 줄어든 모습도 보인다. 틈을 엿보던 허경환은 깜짝 손님에게 “절대 자리 비우면 안 돼요!”라고 간절히 외치며, 손님을 등에 업고 이경규에게 대들어 폭소를 자아낸다. 천하의 예능 대부를 긴장하게 만든 이 깜짝 손님은 누구일지 궁금증을 끌어올린다.이경규와 멤버들은 깜짝 손님을 위해 예상하지 못한 대단한 도전까지 펼치게 된다. 멤버들은 성공 압박 속 이경규의 눈치를 보며 함께 도전을 이어나가, 과연 어떤 일이 벌어진 것인지 관심을 집중시킨다.예능 대부 이경규의 두 얼굴을 꺼낸 깜짝 손님의 정체는 이날 오후 6시 30분 방송되는 ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr