[공식] 유재석, 결국 일냈다…해외로 떠났다더니, "협업으로 경쟁력 강화" ('풍향고2')

/ 사진=텐아시아 DB

ENA 채널이 여행 웹 예능 ‘풍향고2’ TV판을 독점 편성한다.'풍향고'는 배우 황정민이 유재석의 토크 콘텐츠 ‘핑계고’를 ‘풍향고’로 잘못 부르며 시작된 노 어플 즉흥 해외여행 프로젝트다. 어플리케이션, 사전 예약, 계획 없이 현장에서의 선택과 우연에 따라 여행하는 것이 특징으로 예측 불가한 상황 속에서 벌어지는 재미가 기존 여행 예능과 차별화된 매력을 선사하고 있다.지난해 11월 유튜브 ‘뜬뜬’ 채널을 통해 공개된 '풍향고'는 누적 조회수 4400만 뷰를 기록하고 백상예술대상 방송 부문 예능 작품상을 수상하며 흥행성과 작품성을 동시에 입증한 바 있다.'풍향고2'에는 배우 이성민이 새롭게 합류해 유재석, 지석진, 양세찬과 함께 오스트리아로 떠난다. 유튜브 ‘뜬뜬’ 채널 선공개 이후, ENA TV판에서는 미공개 장면을 더한 확장 버전으로 편성된다.ENA는 2023년 ‘지구마불 세계여행’을 시작으로 웹예능을 TV로 확장하는 전략을 이어오고 있으며, 이번 ‘풍향고2’ 역시 유튜브에서는 볼 수 없었던 분량을 더해 TV판 콘텐츠로 선보일 예정이다.오광훈 ENA 콘텐츠사업본부장은 “남녀노소 누구나 즐길 수 있는 콘텐츠를 폭넓게 선보이는 것이 채널의 역할”이라며 “이번 유튜브 채널 ‘뜬뜬’과의 협업으로 플랫폼의 경계를 허무는 다양한 콘텐츠를 발굴하여 ENA만의 채널 경쟁력을 더욱 강화하겠다”고 전했다.'풍향고2'는 1월 18일 멤버들의 사전모임을 다룬 콘텐츠를 시작으로 1월 25일부터 본격적인 여행 에피소드가 공개될 예정이다.'풍향고2'는 매주 토요일 오전 9시 유튜브 채널 뜬뜬에 게재되며, 다음 날인 일요일 오후 7시 50분 유튜브 미공개 분을 포함하여 ENA에서 방송될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr