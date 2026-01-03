'54세 미혼' 이서진, 결혼 속내 밝혔다…"아이 못 낳아, 생각 없어" ('비서진')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 이서진(54)이 결혼과 연애에 관한 속내를 털어놨다.지난 2일 방송된 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 비서진)에는 이지혜, 이현이, 이은형이 'my 스타'로 출연했다. 이날 이서진, 김광규는 이지혜 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 구독자 100만 돌파 기념 콘텐츠 촬영 현장을 수발했다.이날 이지혜, 이현이, 이은형은 이서진에게 "나중에 결혼하면 살림과 육아, 분리수거 이런 거 같이 할 거냐"고 물었다. 이서진은 "육아는 같이 할 거다. 육아는 더 신경 쓸 것 같은데, 집안일은 내가 잘 못해서 많이 못할 것 같다"고 말했다.어린 조카들 육아를 해본 적 있다는 이서진에 말에 이현이는 "육아를 다시 해볼 생각은 없냐"고 물었다. 이에 이서진은 "무자식이 상팔자"라고 밝혔다. 평소 여자친구에게 연락을 자주 하는 편이냐는 질문에 이서진은 "자주 하진 않는다"고 말했다.뒷풀이 자리에서 이지혜는 “옛날에는 ‘왜들 유난스럽게 키워’ 이랬는데, 내 아이를 낳으니까 달라지더라”고 털어놨다. 이에 이서진은 “그래서 내가 애를 못 낳는다”며 “너무 좋아해서 애를 낳으면 내가 스트레스 받을 것 같다. 내가 내 자신이”라고 밝혔다.그럴 기회가 있었냐고 묻자 이서진은 “기회야 만들면 되는데”라고 했고, “결혼할 생각은 있냐”는 질문에는 “당장 할 생각은 없다”라고 선을 그었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr